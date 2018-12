Le bilan de chasse à l'orignal est relativement stable

Lors d’une année restrictive, il est possible uniquement de prélever un mâle ou un faon.

Nous, vu notre contexte de densité de population assez importante, quand on a fait le mi-plan de plan de gestion, on a ajouté une année permissive en 2016; donc nous, on a eu trois années consécutives permissives , explique Élise Roussel-Garneau, biologiste responsable de la grande faune au Bas-Saint-Laurent pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

En 2014, 2885 orignaux ont été abattus dans la zone 2, alors qu’en 2018, il y en a eu 2913, soit une augmentation d’à peine environ 1 %.

Quant au nombre de permis vendus, il a connu une légère baisse de 3 % par rapport à l’an dernier, mais une hausse de 7 % par rapport à la dernière année comparable en ce qui a trait aux prises permises, soit en 2014.

Un orignal Photo : Radio-Canada

Nos trois années consécutives, on sent qu’il y a eu un effet quand on regarde notre indicateur qui est le mâle adulte. À l’arme à feu, on voit qu’il a diminué un petit peu, donc on commence à voir l’effet de la stabilisation du cheptel , remarque Élise Roussel-Garneau.

Ce bilan provisoire est basé sur les déclarations faites en date du 5 décembre. Le bilan complet viendra seulement au début de 2019.

Les données gaspésiennes

Dans la zone, un total de 5164 orignaux a été récolté. C’est une baisse de 5 % comparativement à l’année précédente, mais cela se situe dans la moyenne des 5 dernières années.

