Un médecin suspendu pour des circoncisions ayant mis la vie de jeunes patients en danger

Un médecin de Winnipeg est suspendu pour cinq mois après avoir effectué des circoncisions de manière inappropriée sur plusieurs jeunes patients entre juin 2016 et juillet 2017, selon le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba. Dans deux cas, les patients ont été envoyés aux urgences dans un état critique.

AVERTISSEMENT : Ce texte contient des descriptions pouvant déranger certains lecteurs. Nous préférons vous en aviser.

Le Dr Ejaz Ahmad a pratiqué 18 circoncisions dans sa clinique privée, entre juin 2016 et juillet 2017, en utilisant une technique chirurgicale dépassée et associée à un risque accru de complications, selon une décision du 14 décembre du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.

D’après cette décision, au moins six interventions ont mené les jeunes patients en salle d’urgence, une partie de la tête du pénis de l’un d’entre eux ayant même été amputée.

Dans le dernier cas et dans un autre, le Dr Ahmad a demandé aux parents de l’enfant de mentir aux médecins des urgences et de dire qu’il n’était pas à l’origine de l’intervention. Dans un cas, il a affirmé à ces derniers que l’intervention avait été pratiquée par un « homme traditionnel », précise le rapport.

Tous les patients concernés étaient jeunes et vulnérables. Décision du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba

Les patients étaient, pour la plupart, de nouveaux immigrants qui avaient été dirigés vers le Dr Ahmad par des membres de la communauté, peut-on lire dans la décision. Le Collège affirme que la faute professionnelle commise par ce dernier a causé un préjudice, parfois potentiellement grave, à ses patients.

« Les actes du Dr Ahmad ont causé beaucoup d’inquiétude et d’anxiété pour de nombreux patients et leurs familles », indique le document du Collège.

Une suspension de cinq mois

Selon cette décision, le 15 octobre, Ejaz Ahmad a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation : faute professionnelle, contravention à deux règlements du Collège et démonstration d’un manque de connaissances, de compétences et de jugement dans l’exercice de la médecine.

Il fait face à une suspension de cinq mois et doit payer 24 400 $ pour l'enquête. Il est également contraint de suivre un cours d’éthique et interdit de pratiquer des circoncisions jusqu’à ce qu’il suive une formation officielle et reçoive l’approbation d’un urologue-pédiatre.

Le Collège a été alerté de la situation par un médecin des urgences de l’Hôpital pour enfants, après que d'autres médecins eurent exprimé des inquiétudes au sujet de plusieurs patients ayant eu des complications à la suite d'une circoncision en 30 jours.

Le Dr Ahmad a commencé à pratiquer des circoncisions en 2016 après avoir été contacté par des parents pour ce faire, indique le Collège dans sa décision, alors qu’il n'avait plus pratiqué de circoncision depuis 19 ans.

Malgré une première hésitation en raison d’un manque de confiance dans ses capacités, le document indique que le Dr Ahmad a fini par accepter, sans pour autant prendre des mesures pour mettre à jour ses connaissances ou ses compétences.

Il a ainsi effectué 18 circoncisions, mais la décision ne fournit de détails que sur six patients. Le document indique que, dans le premier de ces six cas, à partir de mai 2017, le père a amené son fils dans une clinique chirurgicale, où le médecin traitant a estimé que l’intervention effectuée par le Dr Ahmad conduirait à une « apparence très anormale » du pénis et, probablement, à une sténose grave.

Une technique chirurgicale inappropriée

Dans le second cas, le 1er juillet, le patient présentait un saignement artériel et a été conduit aux urgences de l'Hôpital pour enfants alors que sa vie était en danger.

Trois frères ont également été conduits aux urgences après des circoncisions effectuées le 15 juillet. Deux d'entre eux ont eu besoin de fentanyl pour retirer une gaze incrustée dans leur pénis et les médecins ont noté que la peau s'était séparée d'environ 1 centimètre au niveau de l’intervention chirurgicale.

Le dernier des six cas date du 21 juillet où le patient, dont la vie était menacée, a été amené aux urgences avec un saignement artériel important après que le Dr Ahmad lui eut amputé une partie du pénis pendant l’intervention.

La décision du Collège indique que la technique chirurgicale qu'il a utilisée « ne répondait pas aux normes de soins actuelles, en ce sens qu'elle était inappropriée et associée à un risque accru de complications ».

Les circoncisions ont été effectuées dans sa clinique privée, au lieu d'un hôpital, précise-t-elle. Ejaz Ahmad n'a pas non plus administré l'anesthésique approprié à une « dose non spécifique », « a uniquement utilisé des tampons imbibés d'alcool pour stériliser la zone traitée et n'a pas suturé la plaie après la circoncision ».

Ejaz Ahmad n’a pas non plus créé de dossiers à l’époque des faits, mais a fait des copies après coup pour satisfaire l’enquête du Collège.

Le Collège indique qu’Ejaz Ahmad a déjà suivi une formation sur la circoncision, donnée par un spécialiste de l’Hôpital Humber River à Toronto, et comprend qu’il utilisait une technique inappropriée.

« Le Collège n'a aucune preuve que le Dr Ahmad n'aurait pas respecté les normes professionnelles appropriées dans un autre domaine de sa pratique », indique le Collège. « La réadaptation est donc possible et appropriée dans ce cas. »