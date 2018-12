Trump torpille la loi budgétaire, ravivant les craintes d'une paralysie de l'État

Le président sortant de la Chambre des représentants, le républicain Paul Ryan, en a fait l'annonce jeudi, à l'issue d'une rencontre à la Maison-Blanche avec le président et d'autres hauts dirigeants républicains de la Chambre.

M. Trump a signalé qu'il ne promulguerait pas la loi budgétaire d'urgence qui doit garantir le financement de l'administration fédérale jusqu'au 8 février prochain si elle n'incluait pas 5 milliards de dollars pour la construction du mur.

Le président sortant de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a annoncé jeudi les intentions du président après une rencontre à la Maison-Blanche. Photo : Reuters / Jim Young

Le Sénat s'était entendu mercredi soir sur un projet de loi qui n'incluait pas une telle mesure.

Le texte devait ensuite être adopté par la Chambre avant d'aboutir sur le bureau du président pour avoir force de loi.

Si des amendements sont apportés au projet par la Chambre des représentants, il retournera au Sénat, où 60 voix seraient nécessaires pour son adoption.

Cela signifie qu'il devrait recevoir l'aval de certains élus démocrates. Selon CNN, plusieurs sénateurs républicains ont d'ailleurs fait valoir qu'un projet incluant des crédits pour le mur ne passerait donc pas la rampe au Sénat.

Des sénateurs exaspérés

Leur session terminée, plusieurs sénateurs ont déjà quitté la capitale fédérale pour le congé des Fêtes, et d'autres se préparaient à le faire lorsque les reporters les ont informés des derniers développements.

La sénatrice républicaine Susan Collins, réputée modérée, semblait incrédule devant l'ultimatum de Donald Trump. « A-t-il vraiment dit cela? Êtes-vous en train de me pourrir la vie? », a lancé aux journalistes la sénatrice du Maine alors qu'elle se dirigeait vers l'aéroport.

Son collègue Bob Corker, qui ne s'était pas représenté, a indiqué qu'il n'était pas surpris de cette volte-face du président. « Amusez-vous bien. Je me prépare à rentrer » à la maison, a-t-il dit, en éclatant de rire.

Si aucun accord n'est trouvé d'ici vendredi soir, avant minuit, le financement de neuf départements fédéraux, dont ceux de la Sécurité intérieure, du Commerce et de la Justice, ainsi que de plusieurs agences, ne sera plus assuré. Le salaire de plus de 420 000 employés de l'État cessera également d'être versé.

Certains élus républicains et plusieurs commentateurs de droite avaient accusé le président de céder sur la promesse phare de sa campagne présidentielle. Déplorant que le texte initial exclue des fonds pour la construction du mur, la commentatrice Ann Coulter a parlé d’une « présidence risible » qui ne laisserait « aucun héritage ».

La Chambre des représentants passera sous majorité démocrate dès le 3 janvier, ce qui rendrait la perspective du mur encore plus ténue.

Dans un échange surprenant la semaine dernière lors d’une rencontre avec les leaders des minorités démocrates à la Chambre des représentants et au Sénat, Nancy Pelosi et Chuck Schumer, le président Trump avait déclaré qu’il serait « fier de paralyser le gouvernement pour la sécurité aux frontières ».

Habituellement, les élus blâment l’autre parti advenant une fermeture des services de l'État fédéral.