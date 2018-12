Des abris bus imposants pour la ville de Winnipeg

Deux des neufs abris bus et marquises prévus pour les stations de la deuxième phase du réseau de transport rapide de Winnipeg, sont installés.

Le groupe québécois responsable du projet, Poitras Industries, travaille actuellement sur la mise en place des colonnes qui accueilleront les toits des sept structures restantes en janvier.

Selon le président de Poitras Industries, Guillaume Chabot, la particularité de ses nouvelles installations réside dans leur ampleur, « ce sont de grosses structures en acier habillées d’aluminium et de polycarbonate ».

On parle des abribus de 40 pieds de longueur avec de belles marquises de 70 pieds de longueur et une hauteur de 15 pieds. Guillaume Chabot, président de Poitras Industries

M. Chabot précise que tous les abribus sont chauffés et reliés aux marquises par des portes automatiques, ajoutant que tout, de la conception à la construction, a été pensé pour garder les abris fermés le plus longtemps possible afin de rendre agréable l’expérience des usagers.

Selon lui, le retard du projet est causé par l’adaptation et la coordination entre ses travaux et ceux de la voirie.

L’abribus de l’université du Manitoba Photo : abrib / Poitras industries

Pour l’abribus de l’université du Manitoba, Guillaume Chabot explique que son équipe a été obligée de revoir certaines structures en raison de la fragilité du sol causée par les passages sous-terrain. Il affirme que les travaux seront terminés avant l’automne 2019.