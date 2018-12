En ce 20 décembre, dernière journée de l'automne 2018, Environnement Canada parle d'un automne plus « hivernal qu'automnal ».

Les températures ont été en moyenne de 2°C à 2,5°C sous les normales de saison et la neige a fait une arrivée plus hâtive qu'à l'habitude. Après le premier gel au sol dans la région, le 24 septembre, les flocons ont commencé à tomber le 19 octobre à Québec. Le mois d'octobre aura d'ailleurs été le plus froid jamais vécu depuis 1974.

Déjà le 10 novembre, la neige est restée au sol pour une accumulation d'une dizaine de centimètres par endroits.

Le 8 décembre aura été la journée la plus froide de la saison avec -31°C en début de journée.

La station météorologique d’Environnement Canada à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec a mesuré 190 mm de pluie comparativement à une normale de 200 mm.

Moins de pluie, mais plus de neige. Les observations locales ont permis de mesurer 95 cm de neige pour une normale de 80 cm.

Un début d’hiver sous le verglas

Environnement Canada prévoit, dans la nuit de jeudi à vendredi, de la pluie verglaçante pour une accumulation possible de 10 à 20 millimètres pour la première journée de l’hiver. La pluie verglaçante devrait se transformer en pluie au cours de la journée vendredi selon les secteurs.

Pour les deux prochaines semaines, on peut s’attendre à une « fluctuation importante du mercure ».

« Cela pourrait se traduire par des épisodes où différents types de précipitations associés à des températures douces sont entrecoupées de quelques journées froides. Un peu comme ce qu’on s’apprête à vivre dans les prochains jours », a indiqué le météorologue d’Environnement Canada, Alexandre Parent.