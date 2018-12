Nouvel investissement dans des infrastructures routières à Regina

Les habitants de Regina pourront se déplacer plus facilement grâce à une nouvelle structure qui remplacera le passage supérieur de la rue Winnipeg dans trois ans. Ces travaux de construction seront financés par un investissement conjoint de 28,8 millions de dollars des trois ordres de gouvernement.

Le passage supérieur sera remplacé par une nouvelle structure plus longue à l’ouest. Deux nouvelles intersections seront ajoutées sur la 9e Avenue Nord. Des travaux permettront aussi de réaligner les échangeurs en losange qui relient les voies de contournement en direction nord et sud.

Le nouveau passage supérieur de la rue Winnipeg facilitera les déplacements des familles de Regina dans la ville et permettra aux entreprises de mieux répondre aux besoins de leurs clients , a déclaré Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, qui a alloué les fonds fédéraux à ce projet.

Une priorité absolue

Pour le maire de Regina, Michael Fougere, cet investissement intervient dans le cadre du remplacement des « infrastructures proches de la fin de leur durée de vie utile ».

Le réalignement et la reconstruction du passage supérieur de la rue Winnipeg sont une priorité absolue pour la Ville de Regina. Michael Fougere

Il explique que ce sera aussi l’occasion de doter la ville d’un « réseau de transport plus sécuritaire et plus efficace ».

Warren Kaeding, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, abonde dans le même sens.

Nous comprenons que de tels investissements sont essentiels à l’entretien des routes et des infrastructures de Regina et nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement fédéral et la Ville à ce projet , a dit Warren Kaeding.

Le maire de Regina annonce le début des travaux de construction pour 2020. La mise en fonction de la nouvelle structure est prévue pour l’année suivante.