Avertissements de pluie verglaçante et de neige en Saskatchewan

Environnement Canada a diffusé des avertissements de pluie verglaçante et de neige pour plusieurs secteurs de la Saskatchewan.

Avertissement de pluie verglaçante en vigueur pour : Saskatoon

Prince Albert - Shellbrook - Spiritwood - Duck Lake

The Battlefords - Unity - Maidstone - St. Walburg

Meadow Lake - Big River - Green Lake - Pierceland

Martensville - Warman - Rosthern - Delisle - Wakaw

La Ville de Saskatoon a affirmé dans un communiqué que ses employés mettaient déjà du sel et du sable sur les routes et les intersections les plus achalandées en prévision du verglas.

Il y a de nombreux avertissements météo en #SASK De la pluie verglaçante dans le sud et de la neige dans le nord pic.twitter.com/3pbfiBhHp2 — Audrey Paris 📻 (@Audrey_Pariss) December 20, 2018

Jeudi après-midi, Environnement Canada a diffusé un avertissement d’accumulation de neige pouvant atteindre 10 à 20 cm pour les secteurs plus au nord. La neige pourrait persister jusqu’à samedi, et certains secteurs pourraient recevoir plus de 20 cm.

Les secteurs suivants pourraient recevoir de 10 à 20 cm à compter de ce soir : Cree Lake - lac Key

Hudson Bay - Porcupine Plain

La Loche - Clearwater River Prov. Park - lac Cluff

Pelican Narrows - Cumberland House - Creighton

Southend - Brabant Lake - Kinoosao

Environnement Canada avait publié un bulletin météorologique spécial, jeudi matin, prévoyant de la pluie verglaçante pour le sud et le centre de la Saskatchewan.

L’agence gouvernementale prévoit que la zone de pluie verglaçante formée dans le centre de l’Alberta atteindra le centre-ouest de la Saskatchewan en soirée et pendant la nuit de jeudi à vendredi.

Pour l’instant, aucun avertissement n’est en vigueur pour le centre-est ni le sud de la Saskatchewan, mais Environnement Canada annonce un risque de pluie verglaçante dans ces secteurs de la province.