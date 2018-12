Le capitaine du Drakkar se rapproche encore plus de la LNH

Gabriel Fortier avoue qu’en signant cette semaine avec le Lightning de Tampa Bay, c’est une autre grande étape de franchie vers la réalisation d’un rêve d’enfance.

Son agent et le Lightning se sont entendus pour un contrat d’entrée à deux volets pour trois saisons dans la LNHLigue nationale de hockey .

Pour le moment, il espère réussir à gagner la Coupe du président avec le Drakkar cette année et faire bonne impression au camp du Lighting à la fin de l’été 2019.

Il aimerait réussir à se tailler une place dans cette équipe dès l’an prochain, mais il sait que cela pourrait être plus long.

C’est sûr que mon idée première, c’est de faire l’équipe, mais je reste réaliste et je reste dans le but de donner mon maximum et faire de mon mieux et si c’est pour arriver, ça va arriver. Gabriel Fortier, capitaine du Drakkar de Baie-Comeau

Le centre Gabriel Fortier Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Gabriel Fortier se servira de ce qu’il a appris avec le Drakkar quand il passera dans la Ligue nationale.

Peu importe le talent que tu as, l’éthique de travail va toujours battre le talent, ça fait que c’est de toujours travailler le plus fort dans les entraînements hors glace, sur glace, de comment je me comporte avec les gens en dehors de la patinoire aussi et surtout pendant les parties de toujours travailler fort , illustre Gabriel Fortier.

Le centre de 5 pieds et 10 pouces qui lance de la gauche est natif de Lachine dans la région de Montréal.

Depuis le début de la saison avec le Drakkar, il a amassé 14 buts et 28 passes en 34 rencontres.