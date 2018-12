Ambulance NB : le commissaire aux langues officielles veut intervenir

En avril dernier, l’arbitre John McEvoy a demandé à Ambulance NB de revoir ses politiques en matière de langues officielles. Il avait conclu que les ambulanciers devaient être embauchés d’abord selon leur ancienneté, ensuite selon leur degré de bilinguisme.

La décision McEvoy fera l’objet d’une révision judiciaire le 24 janvier 2019. La Cour du Banc de la Reine a entendu jeudi matin les arguments des divers partis pour et contre la demande du commissaire Carrier d’intervenir durant cette procédure.

Michel Carrier soutient que M. McEvoy a commis des erreurs et il veut remettre les pendules à l’heure.

L’interprétation que fait l’arbitre des droits linguistiques est erronée. Il a interprété la loi sur les langues officielles et la Charte [canadienne des droits et libertés] de façon erronée. Alors, le rôle du commissaire, une voix indépendante en matière de droits linguistiques, est aussi de faire la promotion des langues officielles. [...] On va espérer que la cour va nous donner le droit d’intervenir, et à ce moment-là on ira se présenter et on fera les arguments pour assurer que nos valeurs fondamentales en matière de droits linguistiques sont respectées , explique Michel Carrier.

C’est un rapport du commissaire aux langues officielles publié en 2014 qui a servi de point de départ à l’arbitrage entre Ambulance NB et le Syndicat canadien de la fonction publique, souligne l’avocat Michel Doucet, qui représente Michel Carrier à l’audience.

Le commissaire aux langues officielles ne veut pas s’immiscer dans les relations de travail entre Ambulance NB et le syndicat, il s’intéresse seulement à l’interprétation de la loi sur les langues officielles, précise Michel Doucet.

Le SCFP s’oppose à la demande du commissaire Carrier

Le rapport de l’arbitre porte seulement sur l’interprétation d’une convention collective, soutient pour sa part l’avocat du Syndicat canadien de la fonction publique, Glen Gallant.

C’est purement une question de relations de travail , lance Glen Gallant.

Selon lui, l’intervention du commissaire aux langues officielles n’ajouterait rien à la révision judiciaire de la décision McEvoy.

À la sortie du palais de justice l’avocat du Syndicat canadien de la fonction publique, Glen Gallant, n’a pas voulu faire de commentaires sur l’audience de la matinée puisque la cause est encore devant le tribunal. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Glen Gallant ajoute qu’il n’a pas trouvé une autre cause depuis au moins 2002 dans laquelle le bureau du commissaire aux langues officielles a obtenu le statut d’intervenant. Et il croit que l’intervention du commissaire porterait préjudice aux autres parties dans cette cause.

L’avocat représentant le gouvernement provincial, Keith Mullin, n’a pas pris de position sur l’octroi ou non du statut d’intervenant au commissaire aux langues officielles.

La juge Denise LeBlanc n’a pas rendu sa décision. Elle promet toutefois de le faire bientôt puisque la demande de révision sera entendue le mois prochain.

Avec les renseignements de Michel Nogue