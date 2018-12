7e transaction des Remparts : Roy expédie Huntley à Moncton

Patrick Roy décroche le téléphone plus vite que son ombre, ces jours-ci. Au lendemain de l'échange de Dereck Baribeau, le directeur général a expédié le vétéran défenseur Christian Huntley et un choix de 6e ronde aux Wildcats de Moncton en échange du jeune Nicolas Kingsbury-Fournier et d'un choix de de 2e ronde.