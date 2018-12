De la pluie verglaçante attendue en soirée dans la région d'Ottawa et de Gatineau

Une longue période de pluie verglaçante est prévue jeudi soir et se prolongera jusqu'à vendredi matin, a annoncé Environnement Canada jeudi matin. Ces précipitations associées à la neige fondue pourraient entraîner une augmentation rapide du niveau des eaux.

Il pourrait y avoir de la pluie verglaçante ce soir, cette nuit et tôt vendredi matin qui se changera en pluie lorsque le mercure grimpera au-dessus du point de congélation. On prévoit de la pluie parfois forte déversant une quantité totale de pluie de 15 à 25 mm vendredi , avertit l'agence fédérale sur son site Internet.

Il s'agit d'un système météorologique qui provient du golfe du Mexique et se dirige vers le nord touchant notamment l'est de l'Ontario.

Environnement Canada recommande aux piétons et aux automobilistes de faire preuve de prudence, les routes, les rues et les trottoirs pouvant devenir glacés et glissants.

Des risques d'inondations

Pour sa part, l'Office de protection de la nature de la vallée de la Rideau prévoit que la combinaison de la pluie et de la fonte des neiges entraîne une augmentation rapide des niveaux d’eau et des débits, ce qui pourrait entraîner des inondations dans les cours d’eau et les zones basses.