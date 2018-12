Labeaume veut déménager le spectacle de Flip Fabrique à la Place Jean-Béliveau

Le premier magistrat a confirmé jeudi matin à l’émission matinale Première heure les révélations de Radio-Canada à savoir que des négociations sont en cours entre Flip Fabrique et la Ville de Québec.

L’an dernier, l'administration Labeaume a payé plus d'un million de dollars à la troupe de Québec pour concevoir, produire et diffuser son spectacle Féria à l’Agora du Vieux-Port. Or, la capacité d’accueil maximale est de 3000 personnes à cet endroit.

Labeaume est d'avis que plus d’observateurs en profiteront près du Centre Vidéotron. L’entrée est gratuite et, trop souvent, les gens ne peuvent assister à ce spectacle, faute d’espace, déplore Labeaume.

On paie assez cher pour ce spectacle-là. Plus il y aura de gens qui pourront en bénéficier, ce sera tant mieux! Régis Labeaume, maire de Québec

Le maire Labeaume affirme également que d'autres arrondissements revendiquent des activités, tandis que le secteur touristique du Vieux-Québec « a déjà sa large part ».

« Dans le Vieux-Port, il y a toujours les Grands Feux Loto-Québec qui attirent des centaines de milliers de personnes, Bordeaux fête le vin, Passages insolites, La nuit des galeries, Plein Art », énumère-t-il.

« Rousseau incohérent »

Le maire trouve par ailleurs incohérente la position du conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau. Son opposant s'indigne, au même titre que certains commerçants du Vieux-Port, devant le déménagement de Flip Fabrique.

Labeaume rappelle à Jean Rousseau qu’il est pourtant « l’un de ceux qui souhaitent plus de quiétude pour les citoyens du Vieux Québec ».

« Le conseiller Rousseau qui dit : y’en a trop souvent. Même lui, lundi, a voté contre l’investissement dans les opérations de Où tu vas quand tu dors en marchant qui attire 100 000 personnes dans le Vieux-Québec. C’est un peu compliqué pour nous autres, on ne sait pas si les gens en veulent ou s’ils n’en veulent pas ».

Si le déménagement a bel et bien lieu, la présentation de Flip Fabrique à Place Jean-Béliveau surviendra peu de temps après l'ouverture du Grand Marché, prévue au printemps prochain.