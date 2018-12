L'Assemblée communautaire francophone de Bellegarde publie un magazine bilingue pour jeunes

L'Assemblée communautaire francophone (ACF) de Bellegarde, en Saskatchewan, a publié une édition d'un magazine d'activités bilingue de 52 pages, afin de partager les histoires et les archives de la communauté.

Le livre contient une quinzaine de pages de jeux de tous niveaux, ainsi que des pages à colorier sur lesquelles les dessins ont été conçus par des artistes locaux et des jeunes de la communauté.

Il comporte également une section sur des histoires, des légendes et des personnages historiques de Bellegarde.

L’objectif du livre est que les jeunes et leurs familles puissent apprendre et connaître davantage l’histoire de la communauté.

On a beaucoup de familles exogames et beaucoup de parents ne comprennent pas l’histoire et si les jeunes la comprennent, là ils peuvent la partager avec leurs parents , affirme la directrice de l’ACF de Bellegarde Tanya Reimer, en entrevue à l’émission Point du jour.

Ça va être juste vraiment de créer une fierté entre eux, de leur région, de leur histoire et vraiment aussi de penser au futur. Tanya Reimer, directrice de l’Assemblée communautaire francophone de Bellegarde

Il s’agit du premier magazine de l’organisme qui est destiné principalement à un public jeunesse.

Dans le passé, on a eu du financement pour faire des revues historiques touchant sur toutes sortes de choses , explique Tanya Reimer. En voyant que les jeunes semblaient utiliser, partager et aimer ces revues, l’ACF de Bellegarde eut l’idée de créer un projet destiné aux jeunes.

Une version numérique du livre est disponible gratuitement sur le site Internet de l’ACF de Bellegarde. La version papier n’est pas disponible en librairie, mais les intéressés peuvent contacter Tanya Reimer au (306) 452-6324.