Le Canada aurait été lui aussi la cible de pirates informatiques chinois

Dans l'acte d'accusation dévoilé jeudi, les procureurs américains soutiennent que Zhu Hua et Zhang Shilong agissaient au nom du principal service de renseignement chinois afin de voler des informations dans plusieurs pays.

Les pirates informatiques se seraient introduits notamment dans les ordinateurs de banques, de sociétés de télécommunications, de minières et d'entreprises de soins de santé, selon les documents déposés au tribunal. Aucune de ces entreprises n'est identifiée dans l'acte d'accusation.

Les documents indiquent que MM. Zhu et Zhang, qui n'ont pas été appréhendés, sont membres d'un groupe connu sous le nom de « menace persistante avancée 10 » (APT10). Les accusés auraient fait irruption dans des ordinateurs qui appartiennent à des entreprises, ou dans les réseaux de leurs fournisseurs de services informatiques, dans au moins 12 pays, dont le Canada.

Les deux accusés, qui travaillaient pour la société Huaying Haital Science and Technology Development, à Tianjin, sont accusés d'avoir agi en association avec le bureau de Tianjin du ministère chinois de la Sécurité d'État. Les pirates présumés auraient fourni aux responsables des services de renseignement chinois des informations commerciales sensibles, ce qui constitue de la fraude et du vol, a soutenu le procureur général adjoint américain Rod Rosenstein.

Depuis environ quatre ans, les deux hommes auraient mené une vaste opération d'intrusion pour accéder aux ordinateurs et aux réseaux de « fournisseurs de services d'infogérance » pour les entreprises et les gouvernements du monde entier, indique l'acte d'accusation.

Dans un cas, le groupe APT10 aurait obtenu un accès non autorisé aux ordinateurs d'un fournisseur de services non identifié, dont le siège est situé dans l'État de New York, puis aurait compromis les données de ce fournisseur, mais aussi de ses clients au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, en Finlande, en France, en Allemagne, en Inde, au Japon, en Suède, en Suisse et aux Émirats arabes unis.

Les autorités américaines indiquent que parmi les victimes, on retrouve une institution financière mondiale, trois sociétés de télécommunications ou de matériel électronique grand public, trois sociétés de fabrication, deux sociétés de conseil et des entreprises des secteurs de la santé, de la biotechnologie, des mines, de la construction automobile et du forage.

La Gendarmerie royale du Canada et Affaires mondiales Canada n'ont pas commenté immédiatement jeudi les accusations portées aux États-Unis.

Dans une autre opération lancée dès 2006, le groupe APT10, comprenant MM. Zhu et Zhang, aurait attaqué les ordinateurs et les réseaux de plus de 45 entreprises technologiques et agences gouvernementales américaines, afin de voler des informations et des données précieuses sur diverses technologies. Le groupe aurait mis la main sur des centaines de giga-octets de données sensibles en ciblant, entre autres, les ordinateurs d'entreprises impliquées dans l'aviation, les technologies spatiales et satellitaires, la fabrication, les produits pharmaceutiques ou l'exploration pétrolière et gazière.