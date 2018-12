Une première dose de Spinraza pour Karl Belleville

Les bonnes nouvelles se poursuivent pour la famille de Coaticook dont le fils est atteint d'amyotrophie spinale 5q (AS). La journée même où Manon Nadeau partageait son histoire , elle a appris que son fils Karl Belleville recevra sa première injection du médicament, le Spinraza, le 14 janvier prochain.

La neurologue de Karl Belleville a contacté Manon Nadeau mercredi pour lui annoncer la bonne nouvelle : la commande de Spinraza, un médicament qui stoppe la progression de la maladie, vient tout juste d’être passée à la pharmacie de l’hôpital.

La famille Nadeau a reçu l’annonce bien plus tôt que prévu. Je m’attendais à avoir des nouvelles au début de 2019 […] C’est tellement beau, C’est difficile à imaginer. Cette nouvelle était tellement inespérée, c’est un espoir , a raconté Mme Nadeau.

Hier soir, mon fils m’a envoyé une photo de lui et il m’a dit : ''je suis tellement heureux'', c’est mon plus beau cadeau! Manon Nadeau, mère de Karl Belleville

La mère de famille ne se repose pas sur ses lauriers pour autant. On a eu tellement de déceptions et de deuils à vivre. C’est une super bonne nouvelle, par contre on a une certaine crainte qu’il arrive quelque chose.

Le médicament en question, le Spinraza coûte des centaines de milliers de dollars. La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé mercredi que les personnes atteintes des types II et III de l'AS se feront rembourser le prix du médicament.

La famille de Karl Belleville tentait de mettre la main sur le produit depuis plus d’un an. Ce sera maintenant chose faite. Le 14 janvier 2019, l’homme de 24 ans recevra la première ponction lombaire d’une série de six.

C’est une intervention assez délicate, explique Manon Nadeau. [Les médecins] doivent enlever du liquide dans la moelle épinière pour le remplacer avec du Spinzara, le médicament tant convoité. C’est une ponction lombaire qui a son lot de risque, par contre les bienfaits sont tellement grands qu’on fonce.