Des livres sous le sapin

Des suggestions d'Anne-Josée Cameron

J'ai couru vers le Nil, Alaa El Aswany, publié chez Actes Sud

J'ai couru vers le Nil, un roman percutant sur la révolution égyptienne. Photo : Radio-Canada / Anne-Josée Cameron

J'ai couru vers le Nil de l'écrivain Alaa El Aswani est un roman passionnant sur la crise égyptienne de 2011. En fait, l'auteur donne des visages à la révolution. Vous l'aurez compris, il s'agit ici d'un récit choral. On y découvre des gens opposés au régime de Moubarak, d'autres sous ses ordres. On assiste aux manifestations de la Place Tarir, aux manigances de l'armée pour conserver le pouvoir et à l'arrivée en douce des Frères musulmans. C'est un excellent roman, bien écrit et franchement révoltant par moments.

Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, Emil Farris, publié chez Alto

La couverture du roman graphique « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » Photo : Alto

Voici une suggestion qui intéressera les amoureux de romans graphiques. Moi, ce que j’aime, c’est les monstres raconte l’histoire de Karen, 10 ans, qui vit avec son frère et sa mère à Chicago et qui, pour passer le temps, s'imagine qu’elle est un loup-garou. Lorsque la voisine d’en haut est retrouvée morte dans d'étranges circonstances, Karen décide de mener l’enquête.

Arrivée de nulle part, la première oeuvre d'Émil Ferris a séduit la critique et le grand public. Le récit est magnifiquement illustré au stylo-bille pour imiter un carnet intime d'écolière, avec ses lignes, sa marge et sa spirale au centre. Chaque détail a son importance, et les pages sont denses! Un véritable ovni littéraire à savourer lentement.

La bête creuse, Christophe Bernard, publié chez Le Quartanier

La bête creuse : une délirante saga gaspésienne Photo : Radio-Canada / Anne-Josée Cameron

La bête creuse de Christophe Bernard nous entraîne en Gaspésie où deux fortes personnalités s'opposent depuis l'enfance. Le roman a des allures d'épopée mythique. L'écriture de l'auteur y est particulièrement puissante. Elle est triturée, juxtaposée, bousculée, carrément survoltée. Le résultat est un livre dense, presque illisible et pourtant fantastique. Le rythme y est presque incantatoire.

La symphonie du hasard, Douglas Kennedy, publié chez Belfond

La symphonie du hasard, une formidable saga familiale Photo : Radio-Canada / Anne-Josée Cameron

À New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit. Une œuvre qui la trouble et qui va la replonger dans son passé et celui de sa famille. Bienvenue chez les Burns, une famille américaine dysfonctionnelle dont Alice tente de s'affranchir. La symphonie du hasard, qui est en réalité une trilogie, est une superbe fresque sociale et politique qui nous plonge au coeur des années 1970 par le biais d’une famille américaine. Gros, gros coup de coeur pour cette saga familiale!

La princesse endormie, Marie-Josée Gauvin, publié chez Les malins

La princesse endormie, un conte pour les 3 à 7 ans. Photo : Anne-Josée Cameron

C’est la saison des bals au royaume Pompon, mais la Princesse Cici tombe toujours… endormie. Au bal de Noël, au bal des bisous, au bal Bleu-Blanc-Rouge ou à son bal d’anniversaire, rien à faire, on la retrouve toujours les yeux fermés, blottie dans un coin. Mais que se passe-t-il? C'est ce qu'on va découvrir dans La princesse endormie. Un très bel album dont l'histoire rappelle les contes de Grimm.