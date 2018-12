Un programme de dépistage réduirait les décès liés au cancer colorectal

Les données recensées dans le plus récent rapport sur la santé de Statistique Canada, publié mercredi, montrent qu'il y a moins de diagnostics de cancer colorectal à un stade avancé en Saskatchewan que dans toute autre province ou territoire du Canada. Les données du Québec n’étaient pas disponibles.

Le taux de diagnostic de cancers colorectaux en phase terminale (stades III et IV) était de 46,1 % pour la période de 2011 à 2015 en Saskatchewan, ce qui est inférieur de près de 3 % au taux global du Canada. C'est également une réduction de près de 4 % comparée à la période de 2005 à 2007 où plus de la moitié des cas de cancer colorectal étaient diagnostiqués à un stade avancé en Saskatchewan.

Selon l'Agence du cancer de la Saskatchewan, la province affiche cette baisse significative depuis le lancement du programme de dépistage instauré par le gouvernement.

« Le dépistage sauve des vies »

Depuis 2013, l’Agence du cancer de la Saskatchewan envoie des lettres accompagnées d’un kit pour inviter les Saskatchewanais à envoyer quelques échantillons d'excréments fécaux. Environ la moitié des lettres envoyées mènent à un dépistage, rapporte l'agence.

« C'est extrêmement gratifiant de voir que la population de la Saskatchewan a vraiment adhéré à ce programme et qu'il continuera à aller de mieux en mieux », a déclaré la directrice responsable du dépistage précoce au sein de l'Agence du cancer de la Saskatchewan, Linda Weird. « Le dépistage sauve des vies ».

Un exemple de trousse de dépistage disponible au Canada. Photo : Radio-Canada

Le rêve est que 100 % de notre population dans les groupes d’âge ciblés soient examinés , indique Linda Weird.

Avec les cancers du sein, du poumon et de la prostate, le cancer colorectal est parmi les cancers les plus communs au Canada. Les cancers colorectaux et du poumon sont les plus susceptibles d’être diagnostiqués à un stade avancé, ce qui réduit les chances de survie.

Avec les informations de Chelsea Laskowski, CBC