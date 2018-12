Annulations de traversées entre l’île de Vancouver et le continent

Le trajet le plus emprunté entre Vancouver et Victoria, la traversée entre Tsawwassen et Swartz Bay, subit le plus d’annulations. Les embarquements ne devraient pas reprendre avant 15 h. Il faut donc s’attendre à une accumulation de véhicules en attente qui pourrait provoquer plusieurs heures de retard.

Les traversées entre Tsawwassen et les îles du Golfe sont aussi touchées au moins jusqu’en début d’après-midi.

Des allers-retours entre Nanaimo et le continent sont annulés. Entre Tsawwassen et Duke Point, le service ne devrait pas reprendre avant 15 h 15. Le service est interrompu jusqu’à 10 h 40 entre Horseshoe Bay et Departure Bay,

Plus au nord, entre Powell River et Comox, les traversées de 6 h 15 et 8 h 05 sont annulées.

BC Ferries indique que les clients qui avaient réservé une place pour leur véhicule seront remboursés.

Rafales et précipitations

Les annulations de traversées sont dues aux prévisions de vents forts, indique BC Ferries. Elle ne peut dire pour l'instant si d'autres traversées seront annulées durant l’après-midi.

Environnement Canada a publié une alerte de vents forts sur l’île de Vancouver et le sud de la côte britanno-colombienne, avec des rafales atteignant 100 km/h en après-midi.

Il s'agit d'une importante tempête de vents qui occasionnera probablement des dommages généralisés. Environnement Canada

En plus du vent, l’agence gouvernementale met en garde contre d’importantes pluies et chutes de neige. Sur l’autoroute Sea to Sky entre Vancouver et Whistler, un manteau de 10 à 15 cm pourrait se former, avec une accumulation supplémentaire de 5 à 10 cm dans la nuit de jeudi à vendredi.

Sur les hauteurs de l'autoroute Transcanadienne et de l'autoroute Coquihalla, Environnement Canada prévoit 20 à 30 cm de neige d’ici vendredi matin.