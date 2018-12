Vers des services de police régionaux dans Windsor-Essex?

Alors que les services de police de Windsor vont prendre la relève de ceux de la Ville d'Amherstburg le 1er janvier prochain, Al Frederick indique que les communautés environnantes comme LaSalle et Tecumseh bénéficieraient d'aller dans la même direction.

C'est la meilleure chose à faire pour la sécurité publique et sur le plan financier. C'est pourquoi je suis un ardent défenseur des services de police régionaux , a indiqué le chef de la police au cours de son entrevue de fin d'année avec CBC.

Celle avec Amherstburg devrait permettre à la petite municipalité d'économiser plus d'un demi-million de dollars par année et jusqu'à 200 000 $ à Windsor, selon les données avancées par le maire de Windsor Drew Dilkens.

Dans la région du Grand Toronto et dans la plupart des régions en Ontario, l'idée d'un maintien de l'ordre régional est bien ancrée et réussit depuis de nombreuses années. Al Frederick, chef de la police de Windsor

Pour lui, une telle fusion aurait particulièrement du sens avec la Ville de LaSalle qui est située entre Windsor et Amherstburg.

Plus nous serons liés et connectés les uns aux autres en tant que services de police, plus nos communautés seront en sécurité , a-t-il souligné.

Mark Bondy a été élu à la mairie de LaSalle Photo : CBC/Meg Roberts

Oui, mais non merci

Le maire de LaSalle dit pour sa part ne pas partager cet avis.

Ils peuvent régionaliser [les services de police], mais ne pas inclure LaSalle , indique Marc Bondy.

Il explique que les résidents ont clairement fait savoir dans le passé qu'ils étaient satisfaits avec les services qu'ils ont actuellement en raison de leur proximité.

Les résidents se sentent tout simplement à l'aise avec leur police. La plupart des agents habitent en ville. Ils sont bénévoles ou entraîneurs [dans les clubs de sport] , rappelle-t-il.