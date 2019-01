Le nouvel agenda de Luc Fortin

En entrant dans l’établissement, l’ancien député libéral de Sherbrooke salue tout de suite un client qui le reconnaît. Il n’y a pas une journée à Sherbrooke où je ne croise pas quelqu’un qui me demande ''que s’est-il passé?'', c’est valorisant, ça aide à passer la défaite postélectorale , affirme celui qui a occupé le poste de ministre de la Culture et de la Famille dans l’ancien gouvernement de Philippe Couillard.

Pas de thé ou de café pour celui qui carbure depuis toujours à la politique. L’homme de 36 ans a eu amplement le temps de digérer le résultat de l’élection du premier octobre, qui a couronné un gouvernement caquiste et la candidate de Québec solidaire dans Sherbrooke, Christine Labrie.

Sur le coup, il y a une déception, on se présente pour gagner, mais je n’ai jamais pris cette défaite personnel […] Je suis très satisfait de ma campagne électorale, il n’y a pas d’autres choses que j’aurais fait différemment, alors en ce sens-là, je n'ai pas de regret. Luc Fortin, ancien député libéral de Sherbrooke

Le politicien profite de son temps libre pour passer du temps avec ses quatre enfants. Lors de l’entretien, il revenait tout juste d’un voyage en famille à Paris. Ce nouvel emploi du temps est bien loin de son agenda chargé de ministre.

Je faisais des biscuits avec ma fille quand ça m’a frappé : j’ai regardé l’heure, il était 11h et on était un mercredi, se remémore Luc Fortin. Habituellement, à cette heure-ci, je serais au conseil des ministres alors que là, je suis dans la cuisine avec ma fille en train de faire des biscuits aux pépites de chocolat.

La politique toujours présente

Luc Fortin ne s’en cache pas, la politique fera toujours partie intégrante de sa vie. Je garderai toujours un pied dans la politique, c’est une véritable passion pour moi , lance-t-il, confiant. Malgré tout, il reconnaît que le domaine est un sport de haute voltige… où on peut facilement s’effondrer.

Le politicien revient sans gêne sur son repos forcé au début de son mandat de ministre de la Culture, en 2016. Il est arrivé un moment où je me sentais coupable en permanence. Quand j’étais au travail, je me sentais coupable de ne pas être à la maison et quand j’étais à la maison, je me sentais coupable de ne pas être au travail. Il a fallu que je prenne un temps d’arrêt pour refaire un équilibre.

Pour le détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences politiques, un retour sur les bancs de l’Assemblée nationale passe obligatoirement par une conciliation travail-famille, son cheval de bataille au cours des dernières années.

Il faut que l’Assemblée nationale soit davantage adaptée aux réalités d’une jeune famille. La façon dont ça fonctionne aujourd’hui, c’est un frein pour la participation des jeunes en politique. Il y a des choses à changer. Luc Fortin

Même s’il ne cache pas son ambition de redevenir ministre un jour, le Sherbrookois d’adoption veut prendre la période des Fêtes pour réfléchir à son avenir. Il exclut d’emblée une éventuelle candidature aux élections fédérales de 2019, de même que pour les municipales.

Pour moi, ce qui est important, c’est de continuer à habiter à Sherbrooke. De travailler en politique, d’être sur la route, c’est une possibilité aussi. La période des fêtes va être un gros temps de réflexion , résume-t-il.