Branle-bas de combat des policiers à Moncton pour un canular

Plusieurs autopatrouilles et des agents équipés de carabines et de gilets pare-balles et appuyés par des chiens policiers sont d’abord intervenus dans la rue Alma, près de la rue Saint-Georges.

La Gendarmerie royale du Canada a déployé plusieurs véhicules durant l'opération. Photo : Gracieuseté Wade Perry

Vers 10 h hier soir on a eu un appel pour dire qu’il y avait quelqu’un qui se promenait avec une arme à feu. Après notre enquête, on a découvert que ce n’était pas fondé, que la personne qui a fait cet appel était très intoxiquée et qu’il n’y a jamais eu personne avec une arme à feu sur la rue. , explique le caporal Stéphane Paré-Lemire, du détachement Codiac de la GRC.

Puisque c’est un appel qui impliquait des armes à feu, c’est sûr qu’on prend ça au premier degré. C’est très important pour la sécurité du public. Caporal Stéphane Paré-Lemire, Gendarmerie royale du Canada

Les policiers se sont ensuite déplacés dans la rue Grant pour retrouver la personne ayant fait cet appel, indique le caporal Paré-Lemire.

Les policiers n’ont pas encore déterminé si des accusations vont être portées dans cette affaire. Ils poursuivent leur enquête.