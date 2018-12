Fermeture indéterminée du pont de la rivière à la Loutre : des élus mécontents

Le ministère des Transports assurait pourtant en septembre dernier que la fermeture ne faisait pas partie des solutions envisagées.



60 % de la structure du pont serait déficiente et le MTQ a affirmé à la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, qu'il était dangereux.



On réagit d'un part en se disant que la sécurité des citoyens c'est non négociable donc pour ce geste-là on peut comprendre. Une fermeture se doit d'être temporaire. On n'acceptera aucune décision qui fera en sorte que le pont est fermé de façon définitive ou à long terme , affirme la préfète.

On n'acceptera aucune excuse qui dira on n'a pas les budgets, on ne peut pas le faire, il n'est pas planifié. Ça ne nous conviendra pas. Claire Bolduc

Des impacts importants

La mairesse de St-Bruno-de-Guigues, Carmen Côté, affirme que les impacts sont énormes au niveau économique et humain.



Elle pense notamment aux agriculteurs qui détiennent plusieurs terres dans ce secteur.

Ça a des impacts pour toute la population. Autant pour les gens de l'est et qui viennent par rapport à l'aréna ou la salle de Judo ou encore des enfants qui pratiquent des sports chez nous. Et l'inverse aussi, on a des travailleurs qui se rendent à Laverlochère. Carmen Côté

Les élus des municipalités de St-Bruno-de-Guigues et de Laverlochère réclament d'ailleurs une rencontre avec le ministre des Transports, François Bonnardel.



Nous sommes toujours en attente d'une réaction du ministère des Transports.