Pluie verglaçante : la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke en mode veille

Selon Environnement Canada, un épisode de pluie verglaçante devrait débuter en fin de soirée jeudi dans le sud-ouest du Québec. En Estrie, l’agence fédérale prévoit entre 5 et 10 millimètres de verglas sur plusieurs secteurs du coin.

La CSRS avisera au plus tard à 6 h 30 si elle suspend ou non ses cours et le transport scolaire. Tous les détails seront annoncés sur la page Facebook de la CSRS et sur le site de Radio-Canada Estrie.

Avertissement de pluie verglaçante en vigueur pour : secteur de Brome-Missisquoi

secteur de Coaticook

secteur de Cookshire

secteur de Granby - Waterloo

secteur de Lac-Mégantic

secteur de Mont-Orford - lac Memphrémagog

secteur de Richmond

secteur de Sherbrooke

secteur de Thetford Mines

secteur de Weedon

Les déplacements à l'extérieur ne sont pas recommandés. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et extrêmement dangereuses , a affirmé l’agence fédérale dans son bulletin météorologique.

Selon Environnement Canada, la pluie verglaçante devrait se changer en pluie au cours de la journée de vendredi.