Le groupe armé État islamique est loin d'être vaincu en Syrie, estime Londres

« La coalition internationale contre Daech a fait d'énormes progrès. Depuis le début des opérations militaires, la coalition et ses partenaires en Syrie et en Irak ont repris une vaste majorité du territoire de Daech et d'importantes avancées ont été enregistrées au cours des derniers jours dans la dernière zone de l'est de la Syrie occupée par Daech », a dit un porte-parole du ministère dans un communiqué.



« Mais il reste beaucoup à faire et nous ne devons pas perdre de vue la menace qu'ils posent. Même sans territoire, l’EI demeure une menace », a-t-il ajouté.



Le ministère a indiqué que le Royaume-Uni restait « engagé dans la coalition internationale et sa campagne pour priver l’EI de territoire et assurer sa défaite durable ». Le pays participe aux frappes aériennes menées par la coalition.

Provoquant la surprise, le président américain Donald Trump a estimé mercredi que le moment était venu de ramener « à la maison » les soldats américains déployés en Syrie pour lutter contre l'EI.

Quelque 2000 soldats américains sont actuellement dans le nord de la Syrie, essentiellement des forces spéciales présentes pour combattre le groupe et entraîner les forces locales dans les zones reprises aux djihadistes.



« Maintenant, nous avons gagné, il est temps de rentrer », a lancé le locataire de la Maison-Blanche dans une courte vidéo sur son compte Twitter.



Également sur le réseau social, le secrétaire d'État britannique à la Défense, Tobias Ellwood, a exprimé sa désapprobation. « Je ne suis pas du tout d'accord. Cela s'est transformé en d'autres formes d'extrémisme et la menace reste très présente », a-t-il dit mercredi.



Le quotidien The Times affirme jeudi que Londres n'avait pas été prévenu en avance de la décision de Donald Trump.

Une « occasion pour le terrorisme »

L’annonce de Trump « aura un impact négatif sur la campagne antiterroriste » menée contre l'EI, ont déclaré dans un communiqué les Forces démocratiques syriennes (FDS), principales partenaires de la coalition internationale antijihadiste menée jusque-là par les États-Unis.



« Cela offrira au terrorisme [...] une occasion de se reprendre et de lancer une [nouvelle] campagne dans la région », est-il encore indiqué.



Les FDS, aux côtés de la coalition internationale, continuent de combattre les djihadistes de l'EI dans leurs dernières poches de l'est de la Syrie.



Les Kurdes du nord de la Syrie sont en outre sous la menace d'une nouvelle offensive militaire de la Turquie voisine, alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé lundi de « se débarrasser » de la milice YPG, épine dorsale des FDS.