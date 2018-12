De fortes pluies vont tomber sur les Maritimes

La pluie et les vents forts doivent commencer en matinée sur les régions de l’ouest du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, et gagner progressivement l’ensemble des Maritimes pendant la nuit.

Le nord du Nouveau-Brunswick va recevoir de la pluie verglaçante, vendredi matin, qui devrait se tranformer en pluie durant l'après-midi.

La quantité totale de pluie pour les Maritimes d’ici dimanche est pour le moment estimée entre 30 et 50 mm au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, et à près de 30 mm à l'Île-du-Prince-Édouard.

La température durant le jour devrait s’élever à plus de 10 degrés Celsius dans les trois provinces, samedi.

La pluie abondante et la fonte probable des neiges pourraient causer de faibles inondations par endroits, souligne Environnement Canada.

De plus, des niveaux d'eau plus élevés que la normale sont possibles le long de certaines régions de la côte nord-est du Nouveau-Brunswick à la marée haute vers midi samedi, et le long de certaines parties de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse vendredi soir et samedi.

Le retour au temps froid et au gel est prévu pour dimanche matin.