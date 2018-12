Un avion de l'armée canadienne intimidé par les Chinois au large de la Corée du Nord

Un texte de Murray Brewster, CBC

L’incident, qui impliquait un appareil CP-140 Aurora depuis revenu au pays, a eu lieu en octobre, alors que les nations alliées surveillaient les voies maritimes afin de détecter les navires de marchandises et les pétroliers qui tentaient de violer l’embargo imposé à la Corée du Nord par le Conseil de sécurité de l’ONU.

« Nous avons été perturbés lors de nos vols dans la région, et mis au défi de manière inappropriée dans l'espace aérien international », a déclaré le chef d'état-major de la défense, le général Jonathan Vance, dans une entrevue de fin d'année à CBC.

Les Chinois, a-t-il dit, ont volé trop près des avions de patrouille maritime, ont utilisé des procédures radio irrégulières ainsi qu’un « langage inapproprié ».

Il indique avoir rapporté les faits au ministère de la Défense nationale, qui selon lui, s’est montré peu disposé à les examiner.

Le ministère a cependant reconnu avoir « eu des contacts avec les forces aériennes chinoises » en opération près de la Corée du Nord, précisant « qu’à aucun moment, les équipes ou les appareils n’ont été en danger ».

Le général Vance soutient que les équipes de vols de surveillance du Japon, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande ont également subi du harcèlement de la part des Chinois.

Des gens de la communauté diplomatique estiment que ces incidents démontrent à quel point la Chine veut rappeler au reste du monde sa mainmise sur la région.

Le général Vance rapporte toutefois que le navire de guerre HMCS Calgary et le navire de ravitaillement MV Asterix, qui sont récemment revenus au pays après des patrouilles dans la région de la Corée du Nord, n’ont pas « vécu d’interférence directe ».

Le chef d’état-major dénonce les récents comportements de la Chine qui mine, selon lui, la liberté de navigation, tant dans le ciel que sur l’eau.

Il estime que ces incidents ont d’importantes implications pour le Canada, notamment en raison de l’intérêt grandissant de Pékin pour l’Arctique, qui a promis plus tôt cette année de construire une « route de la soie polaire » près de la frontière canadienne.

La Chine compte également ouvrir de nouveaux corridors commerciaux à travers le monde en construisant des ports et des liaisons ferroviaires. Le géant chinois a par ailleurs déjà injecté des dizaines de milliards de dollars dans des projets de développement gazier et pétrolier en Sibérie et au large de la Russie.