La CSFM étudiera la demande du nouveau nom de l’École Précieux-Sang

La proposition de changer le nom de l’école n’a pas fait débat dans la salle de réunion de la CSFM.

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), Alain Laberge, indique qu'il est important avant tout d’écouter la communauté.

« C’est juste une question administrative et on pense que c’est important de pouvoir en discuter et d’expliquer à la communauté qu’on travaille là-dessus », explique-t-il.

Mais avant d’accepter la demande, la CSFM doit étudier son éligibilité.

« On veut comprendre la raison derrière la demande, explique Alain Laberge. On ne veut pas faire tout ce processus juste pour changer un nom pour changer un nom. »

Le comité scolaire de l'école sera responsable d’étudier s’il faut aller plus loin dans le processus.

« Si la réponse est: “oui, c’est une bonne raison”, alors on veut aller sonder la population pour voir si elle veut changer le nom », ajoute le directeur général de la DSFM.

Si cette nouvelle étape est acceptée, un appel à proposition pour un nouveau nom sera lancé dans la communauté.

La Commission scolaire doit encore étudier la mise en place du processus. Il reste notamment à choisir la méthode de sondage de la population.

La CSFM veut pouvoir mettre en place son étude en janvier pour donner des recommandations en février.