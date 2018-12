Délit de fuite à Montréal-Nord : un piéton gravement blessé

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la collision s'est produite vers 18 h 45 au croisement des boulevards Henri-Bourassa et Léger dans l'arrondissement Montréal-Nord.



Les témoignages recueillis par les policiers rapportent que le véhicule circulait en direction est sur le boulevard Henri-Bourassa et que le piéton traversait du sud vers le nord à la traverse piétonnière située au croisement du boulevard Léger. Le véhicule impliqué a ensuite pris la fuite à haute vitesse, a raconté Andrée-Anne Picard, une porte-parole du SPVM.

Le piéton est un homme de 19 ans. Il a subi des blessures importantes et a été transporté à l'hôpital. Son état a d'abord été décrit comme critique par les policiers, qui ont par la suite précisé que sa vie n'était plus en danger.



Plusieurs témoins de la collision ont été rencontrés par les policiers afin de fournir leur version des faits.



En fin de soirée, les policiers ont indiqué qu'ils recherchent un VUS de marque Hyundai de couleur foncée. La porte arrière du côté conducteur est de couleur probablement plus foncée que le reste du véhicule, ont-ils précisé. Il s'agirait par ailleurs d'un modèle de véhicule de plus de dix ans. Des dommages sont possiblement visibles à l'avant du véhicule.



Le SPVM dit n'avoir « aucune description du conducteur à fournir pour le moment ».

Des enquêteurs en collision ont été dépêchés sur les lieux. Le boulevard Henri-Bourassa a été fermé en direction ouest entre le boulevard Léger et la rue Bellevois.