Quelles histoires ont été les plus marquantes dans le Grand Nord et la C.-B. en 2018?

Des feux de forêt records, l'arrestation d'une responsable haut placée du géant chinois des télécommunications Huawei, une conférence sur la francophonie canadienne au Yukon... l'année 2018 a été bien remplie en Colombie-Britannique et dans le Grand Nord. Voici quelques-unes des histoires les plus marquantes de la dernière année.

Environnement

Pour une deuxième année consécutive, la Colombie-Britannique a battu un triste record en 2018 : celui de la plus grande superficie ravagée par les feux de forêt. Au total, plus de 13 000 kilomètres carrés de terres ont brûlé à travers la province. L’état d’urgence a été déclaré le 15 août et a été maintenu pendant 24 jours, jusqu’au 7 septembre.

L'arrestation d'Elizabeth May devant le terminal de Kinder Morgan à Burnaby Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Le dossier du pipeline Trans Mountain a également retenu l’attention dans la dernière année, notamment lors de l’arrestation, en mars, de la chef du Parti vert fédéral, Elizabeth May, et de celui qui est maintenant maire de Vancouver, Kennedy Stewart, pour avoir violé une injonction interdisant aux manifestants de s’approcher du terminal de Kinder Morgan, à Burnaby.

Société

La crise des opioïdes a continué de faire des milliers de morts au Canada cette année, et la Colombie-Britannique fait partie des endroits où ses effets sont les plus importants au pays. En août, la province a entrepris un recours collectif contre des fabricants d'opioïdes pour récupérer les coûts occasionnés par la crise des surdoses dans le système de santé.

Des milliers de personnes ont perdu la vie à la suite d'une surdose d'opioïde en 2018 au Canada. Photo : CBC

Toute l'affaire entourant l'arrestation de la directrice financière de Huawei, Meng Whanzou, survenue à Vancouver le 1er décembre, à la demande des États-Unis, a attiré l’attention à travers le monde. Après avoir été détenue pendant 10 jours, Meng Wanzhou a été libérée, moyennant une caution de 10 millions de dollars. Le Canada s’est attiré les critiques de Pékin dans ce dossier et au moins trois Canadiens ont depuis été arrêtés en Chine.

Une décision du conseil municipal de Victoria a également suscité de vives réactions cet été. En août, la Ville a retiré une statue de John A. Macdonald des marches de son hôtel de ville, condamnant ainsi le rôle du premier des premiers ministres du Canada dans l’établissement des pensionnats autochtones et l’adoption de la Loi sur les Indiens. Le déboulonnement, qui se voulait un geste de réconciliation avec les Premières Nations, n’a pas fait l’unanimité dans la capitale provinciale et a entraîné des débats ailleurs au pays.

Francophonie

L’annonce de la fin du relais cycliste de La Grande Traversée par le Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique a suscité beaucoup d’émotion au sein de la communauté francophone de la province cet automne.

Depuis 2013, La Grande Traversée permettait à des élèves de 11e et de 12e années du CSF de traverser le Canada à vélo et de rencontrer les communautés francophones du pays. Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Le rejet, par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, de l’appel interjeté par le CSF et la Fédération des parents francophones (FPFCB) dans le dossier de l'éducation en français, est un autre sujet qui a marqué 2018. Cette histoire n’est pas terminée, puisque le conseil scolaire et la FPFCB porteront la cause devant la Cour suprême du Canada.

Par ailleurs, le Yukon a accueilli en juillet la 23e conférence ministérielle sur la francophonie canadienne. Les ministres provinciaux, territoriaux et fédéral responsables des affaires francophones se sont rassemblés à Whitehorse pour discuter des dossiers touchant les communautés francophones du pays, comme l’immigration et les services en français.

Faits divers

La mort d’une Franco-Yukonnaise et de sa petite fille de 10 mois attaquée par un grizzly a touché beaucoup de gens en 2018. Le drame est survenu en novembre dans la concession de piégeage de la petite famille, à la frontière avec les Territoires du Nord-Ouest.

Valérie Théorêt habitait le Yukon depuis 2005. Elle est photographiée ici une semaine avant son départ pour la concession de piégeage, en compagnie de sa fille, Adele. Photo : Émilie Dory

L’histoire d’une Française de 19 ans ayant passé deux semaines en prison, aux États-Unis, après avoir été arrêtée pour avoir franchi la frontière sans s’en rendre compte a également suscité beaucoup d’intérêt. La jeune fille faisait son jogging le long de la plage de White Rock, au sud de Vancouver, lorsqu’elle a été interpellée par des agents des services frontaliers américains.