Tensions et démission à Saint-Élie-de-Caxton

Une soixantaine de citoyens de la petite municipalité ont assisté à la séance, qui s’est néanmoins déroulée dans le calme.

Plus tôt dans la journée, le contremaître des travaux publics de la municipalité, Mario Samson, a remis sa démission, invoquant « un lien de confiance brisé » avec le maire Robert Gauthier et un désir de relever de nouveaux défis.

Pendant la séance, le conseil a accepté cette démission. Le maire Gauthier a indiqué que la lettre de démission de Mario Samson serait lue à la prochaine séance du conseil, en janvier prochain.

Il est le troisième à démissionner en peu de temps dans l'appareil municipal de Saint-Élie-de-Caxton.

Le maire Robert Gauthier ne sent pas que le climat est aussi tendu que certains le prétendent à Saint-Élie-de-Caxton. Photo : Radio-Canada

Le maire Robert Gauthier n’a pas voulu commenter la démission de Mario Samson.

C’est certain que ce n’est pas toujours facile quand on perd des gens qui travaillaient, pour certains, depuis longtemps à la municipalité , admet Robert Gauthier. Mais on doit respecter les décisions individuelles des gens.

Le conseil municipal a par ailleurs demandé à un expert en ressources humaines de mettre à jour la description de tâches des emplois municipaux.

Cette mesure avait été recommandée par une étude indépendante commandée par la Municipalité en 2016 pour améliorer les relations de travail.

Un climat de tension après des conflits médiatisés

Ces rebondissements surviennent quelques jours après qu’un imbroglio entre le conteur Fred Pellerin et l’administration municipale concernant la Féérie de Noël ait fait surface.

La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton Photo : Radio-Canada

Le travail du maire Robert Gauthier avait peu avant été montré du doigt dans sa gestion des pannes importantes qui ont touché Saint-Élie-de-Caxton en novembre dernier.

Les deux dossiers ont rebondi devant le conseil pendant la période de questions.

Une citoyenne a déposé une pétition de 154 noms demandant à ce que la nouvelle bibliothèque municipale soit nommée en l’honneur de Fred Pellerin.

Le conteur n’a pas assisté à la rencontre, mais certains membres de sa famille y étaient présents.

Le maire Robert Gauthier rapporte que la municipalité est en pourparlers avec Micheline Sarrazin, productrice de Fred Pellerin et de Jeannot Bournival.

En ce qui concerne les mesures à prendre en situation d’urgence, le conseil a décidé de mandater le Service d’intervention d’urgence civil du Québec (SIUCQ) pour qu’il lui donne un coup de pouce dans des cas d’urgences.

Il y aura des carrioles à la Féérie de Noël

Le même organisme sera également responsable d’assurer la circulation routière pour permettre aux carrioles de circuler dans les rues du village pendant la Féérie de Noël.

Les carrioles utilisées lors des balades nocturnes de la Féérie de Noël de Saint-Élie-de-Caxton sont entreposées. Photo : Radio-Canada

La semaine dernière, la municipalité avait dit avoir été mise au courant que la présence des carrioles contrevient au Code de la sécurité routière.

« C’est réglé pour l’édition de cette année, mais c’est certain qu’on ne pourra pas procéder de même l’été prochain, parce que des carrioles, il y en a pas mal plus l’été », rappelle le maire Robert Gauthier.

Les citoyens espèrent un relâchement de la tension

En tout, une dizaine de personnes ont pris la parole devant les élus assemblés pour faire part d’inquiétudes ou de mécontentements.

« Je souhaiterais que la situation soit meilleure, convient Yvon Garand, un citoyen qui a assisté à la séance. C’est la population qui en souffre. Saint-Élie se retrouve toujours dans les manchettes. Après avoir été si haut, on est en train de descendre, et ça descend vite! »

Diane Gendron, elle, croit que la tension actuelle va se résorber. « Je suis confiante, parce que les citoyens sont là pour pousser le maire et ses acolytes à répondre à nos questions. À la longue, ils vont être obligés de répondre. »

Avec les informations de Michelle Raza et Amélie Desmarais