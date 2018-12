Attention à la saison de la grippe en Estrie

Sauf dans des cas extrêmes, la directrice de Santé publique de l’Estrie, Mélissa Généreux, recommande de rester à la maison pour éviter de passer des heures à l’urgence.

D’emblée, je vais vous dire ce que le médecin va vous dire, on va vous dire que la grippe, c’est un virus et qu’on ne peut pas vous donner d’antibiotiques pour ça, que vous devez prendre votre mal en patience, que vous devez vous hydrater, vous hydrater, vous hydrater et on va vous dire de prendre de l’acétaminophène si vous avez mal partout , résume-t-elle.

Il faut toutefois se rendre à l’urgence si les symptômes perdurent durant plusieurs jours, notamment une fièvre forte, nuance-t-elle. C'est la même consigne pour les cas de gastro.

Des éclosions déjà déclarées

Jusqu’à maintenant, 34 cas de grippe ont été diagnostiqués, ce qui n’est pas un chiffre alarmant. Bien sûr, ce ne sont pas tous les cas de grippe qui sont déclarés à la Santé publique.

Par contre, on demande aux milieux de garde, aux milieux scolaires et aux milieux qui accueillent des personnes âgées de nous signaler les cas d’éclosion , spécifie-t-elle.

Cette année, on a déjà quand même quatre écoles qui nous ont déclaré des cas d’éclosion assez importante. Six milieux de garde qui nous ont déclaré la même chose. Dre Mélissa Généreux, Direction de Santé publique de l'Estrie

La directrice croit cependant que l’influenza ne va pas frapper au plus fort durant le temps des Fêtes.

À voir le rythme où les nouveaux cas s’ajoutent, je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense que ce sera plus au mois de janvier, peut-être même début février, prédit-elle. Et c’est sûr qu’on ne s’en sortira pas.

Dans l’hémisphère sud, la grippe semble avoir relativement épargné l’Australie. En Australie, cette année, la saison n’a pas été si pire. Ils ont à peine connu un pic , note Mélissa Généreux, qui ajoute espérer que le virus n’a pas trop muté .

Trucs et conseils pour se protéger de la grippe, de la gastro et des virus respiratoires Se laver régulièrement les mains;

Laisser un gel antibactérien à portée de main;

Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche : c’est par là que le virus va entrer;

Tousser dans son coude;

Faire attention aux objets qu’on se partage, comme les grandes cuillères qui servent à servir les salades, et régulièrement laver par exemple les interrupteurs et poignées de porte;

Faire des bols indivuels (de bonbons ou de crudités, par exemple) pour les enfants.