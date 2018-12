Un texte de Brennan Neill, de CBC Montreal

Les prisonniers fédéraux n’ont accès qu’au catalogue de l’entreprise britanno-colombienne Prototype Integrated Solutions pour commander leurs biens, un catalogue aussi utilisé par plusieurs autres agences et ministères fédéraux, notamment celui de la Défense nationale.

Des centaines d'articles y sont offerts : des vêtements, des produits électroniques, des produits d’hygiène personnelle ainsi que de l’équipement sportif.

Mais un lanceur d’alerte détenu dans un pénitencier du Québec soutient que les prix du catalogue sont trop élevés et que les articles sont de piètre qualité.

« Les prix sont scandaleux, a-t-il dit en entrevue à CBC. Un homme a acheté une brocheuse, et la première fois qu’il l’a utilisée, elle s’est brisée dans ses mains. »

Il rappelle qu’avant l’arrivée du catalogue, les détenus pouvaient acheter des biens en passant par un membre du personnel qui les commandait par la poste ou qui se rendait au magasin.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) indique pour sa part avoir commencé à utiliser le catalogue afin de réduire le temps passé par son personnel à s’acquitter de ces tâches, mais aussi pour uniformiser l’offre aux détenus, où qu’ils soient au pays.

Le directeur général des Services techniques et installations du SCC, Ghislain Sauvé, explique qu’avec le catalogue, les prix sont les mêmes pour tous.

« [Le prix inscrit] couvre tous les coûts. Ainsi, lorsque vous payez un article, tout est couvert, la livraison, la manipulation. »

Selon l’agence fédérale, tous les profits sont encaissés par l’entreprise.

Jusqu'à deux fois plus cher

Dans le catalogue examiné par CBC, les prix demandés pour une trentaine d'articles étaient plus élevés qu’ailleurs.

Par exemple, le prix d’une veste en jeans « trucker » de marque Levi’s était de 153,38 $ plus taxes. La même veste se vendait 108 $ sur le site de Levi’s.

Ou encore, une télévision DEL de 19 pouces est offerte aux détenus pour 237,03 $, plus taxes. Une télévision similaire peut toutefois être achetée chez un détaillant pour 103,50 $.

Le lanceur d’alerte dénonce aussi le fait que tous les CD offerts dans le catalogue coûtent 27,56 $ plus taxes, un bien qui peut facilement être acheté ailleurs à la moitié du prix, dit-il.

Pourquoi devons-nous payer plus? Parce que nous sommes des détenus? Le détenu québécois lanceur d'alerte

Ghislain Sauvé indique avoir également reçu des plaintes du personnel correctionnel au sujet des prix, qui, dit-il, avaient été préalablement approuvés par Services publics et Approvisionnement Canada.

De forts prix pour de bas salaires

Plusieurs prisonniers peinent à épargner pour acheter des biens personnels, soutient le détenu anonyme.

Les détenus fédéraux n’ont le droit de recevoir que 750 $ par année de la part de leurs amis ou de leur famille. Et ils gagnent entre 5,25 $ et 6,90 $ par jour à travailler dans les institutions carcérales.

« Les salaires n’ont pas augmenté depuis les années 80 », dénonce Jarrod Shook, un ancien prisonnier qui écrit maintenant pour le Journal of Prisoners on Prisons. « Et avec l’inflation, les produits sont beaucoup plus chers. »

Il demande à ce que les salaires soient ajustés afin de donner un meilleur pouvoir d’achat aux détenus.

Jarrod Shook explique qu’il est important pour les prisonniers d’avoir des vêtements qu’ils peuvent porter après les heures de travail.

D’avoir accès à des choses de base […], comme à un style particulier de vêtements, aide à maintenir un sentiment d’identité. Jarrod Shook, ancien détenu

Le lanceur d’alerte et Jarrod Shook recommandent à Service correctionnel du Canada de revenir à l’ancien système, où des membres du personnel pouvaient trouver des articles à meilleur prix pour les détenus.

Ghislain Sauvé soutient que l’agence gouvernementale a commencé à se pencher sur ce qu’elle fera lorsque le contrat avec Prototype Integrated Solutions prendra fin en mars 2020.