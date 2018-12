Yves-François Blanchet entame sa campagne à la chefferie au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

M. Blanchet s’est arrêté à Rimouski et à Matane mercredi. Une visite à Sainte-Anne-des-Monts est également prévue jeudi en matinée. Il avait entre autres l’objectif d’évaluer le potentiel de réussite du Bloc québécois aux prochaines élections fédérales de 2019.

Tous les comtés de l’extrémité de la péninsule sont propices à être gagnés par le Bloc québécois et bien sûr quand on s’engage dans une aventure comme celle-ci, on doit être conscient des obstacles.

Yves-François Blanchet, candidat à la direction du Bloc québécois