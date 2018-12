Mort d’un bébé au Kamouraska : la médecin poursuivie ne fera plus d’accouchements

Le Collège des médecins indique que la docteure Léa Goulet-McCarthy a pris « l'engagement volontaire » de ne plus pratiquer d'accouchement à la suite d'une enquête du syndic.

Toutefois, le Collège ne peut pas confirmer si cette décision est liée à la poursuite civile intentée par le couple de Saint-Pascal puisque le contenu des enquêtes du syndic est confidentiel.

Selon les documents de cette poursuite, le couple reproche à Mme Goulet-McCarthy de ne pas avoir pratiqué une césarienne au moment opportun pendant l’accouchement, en octobre 2017.

Le directeur général et secrétaire du Collège des médecins, Yves Robert, précise que l'engagement de la médecin est bel et bien volontaire et ne découle pas d'un processus disciplinaire.

Après discussion des résultats de l'enquête du syndic, souvent ça peut être présenté comme une façon de protéger le public très rapidement, parce que dans la mesure où le médecin n'exerce plus l'objet de ce qui pourrait faire l'objet d’une plainte disciplinaire, il n'y a plus de raison d'amener la personne en discipline , explique M. Robert.

Le public est protégé immédiatement au moment où l'engagement entre en vigueur. Contrairement à la discipline, où il peut s'écouler plusieurs mois avant d'avoir un effet quelconque. Yves Robert, directeur général et secrétaire du Collège des médecins

La limitation de pratique de la docteure Goulet-McCarthy est en vigueur depuis le 1er décembre pour une durée indéterminée.

Au moment de publier ces lignes, le Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent n'avait pas répondu à nos appels.