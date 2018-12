Le Cégep de Sherbrooke dit non aux relations entre professeurs et étudiants

Au Cégep de Sherbrooke, les relations intimes, amoureuses, sexuelles et romantiques entre une personne en autorité et un étudiant seront dorénavant interdites. C'est notamment ce que dévoile la nouvelle politique de l'établissement visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel.

Le Cégep avait jusqu’au 1er janvier pour adopter une telle politique. Elle entrera finalement en vigueur dès le mois de février et sera plus que bienvenue, concède la directrice des ressources humaines du Cégep de Sherbrooke.

On s'en venait vraiment à devoir convenir et donner des lignes claires sur les comportements attendus entre notamment le personnel enseignant et les étudiants ou étudiantes en matière de relations amoureuses, sexuelles ou intimes , résume Danielle Ferland.

Impossible dorénavant pour un professeur d'enseigner à un étudiant ou une étudiante avec qui il entretiendra une relation amoureuse. Pour les contrevenants, les sanctions seront sévères.

Ça peut aller du simple avis verbal jusqu'au congédiement si, effectivement, on est dans une situation où il y a vraiment eu abus de confiance et qu'il y avait une grande vulnérabilité de la victime avec des effets , énumère-t-elle.

Malheureusement, il y a des membres du personnel qui pourraient s'exposer à un congédiement. Danielle Ferland, directrice des ressources humaines

L'une des affiches de la campagne « Ni viande ni objet », lancée au Cégep de Sherbrooke l'automne dernier Photo : Radio-Canada

Le Syndicat des professionnels enseignants au Cégep de Sherbrooke est en parfait accord avec cette politique, qui résulte d’une collaboration entre la direction, le Syndicat et l’association étudiante.

Ici, au collège, l'association étudiante a monté depuis quelques années une campagne "Ni viande ni objet" qui a sensibilisé, je pense, toute la communauté , illustre Jean Fradette, vice-président aux affaires pédagogiques du Syndicat.

Il y a tout le mouvement "Moi aussi" dont on a entendu parler. Il y a aussi les évènements qui se sont passés à l'Université Laval il y a un an et qui font en sorte que le fruit était mûr , poursuit-il.

La politique encadrera aussi les activités d'initiation et proposera un code général de conduite.