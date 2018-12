La vitalité économique de l'Abitibi-Témiscamingue s'améliore

Entre 2002 et 2016, la vitalité économique de plusieurs localités de l'Abitibi-Témiscamingue s'est nettement améliorée. C'est ce qu'affirme l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) dans son plus récent Indice de vitalité économique.

L'Institut de la Statistique du Québec classe les municipalités de la province en 5 catégories et le nombre de localités de la région appartenant à la première catégorie, la meilleure, a quadruplé entre 2002 et 2016, passant de 3 à 12.

L'amélioration de la situation économique en Abitibi-Témiscamingue est attribuable, en bonne partie, à la vigueur du secteur minier, selon l'ISQ.

Dans cette période de 14 ans, l'investissement minier dans cette région a augmenté de 215 %, alors que les emplois liés aux activités d'extraction minérale ont progressé de 26,8 %.

Trois indicateurs sont pris en considération pour évaluer l'indice, soit le niveau de vie, le marché du travail et la dynamique démographique.

Le Nord-du-Québec en bonne posture

Au Québec, les localités les plus vitalisées économiquement en 2016 se concentrent dans les régions métropolitaines de Québec, de Montréal et de Gatineau, ainsi que dans le Nord-du-Québec.

Le Nord-du-Québec est l'une des rares régions administratives à n'avoir aucune localité se positionnant dans la catégorie la plus faible, peut-on voir dans la carte de l'Indice économique du Québec.

Répartition des localités par quintile selon les résultats de l’indice de vitalité économique Photo : Institut de la statistique du Québec

Plusieurs communautés cries et inuites présentent un indice de vitalité économique parmi les plus élevés du Québec. C'est le cas de Kuujjuaq, Quaqtaq et Eastmain.

Selon l'Institut, les taux de travailleurs les plus élevés sont observés dans les villages du Nunavik. Dans cette région nordique, les taux de travailleurs dépassent les 90 %, ce qui contribue à classer le Nord-du-Québec dans les meilleures régions du Québec en termes de vitalité économique.

La bonne performance économique des collectivités du Nord québécois s'explique aussi par une croissance importante de la population due à un taux de natalité élevé dans les communautés autochtones.