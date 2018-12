Plaines LeBreton : la CCN met fin à son entente avec RendezVous LeBreton

La société d'État et le consortium RendezVous LeBreton avaient signé une première entente de principe pour le réaménagement du secteur, l'hiver dernier. Les deux parties s'étaient alors entendues sur certains grands principes de ce projet d'environ 4 milliards de dollars.

Or, deux des principaux promoteurs du groupe RendezVous LeBreton — l'entreprise Trinity Development Group inc. et le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk — sont à couteaux tirés depuis plusieurs semaines.

En novembre, le groupe Capital Sports Management inc., dirigé par M. Melnyk, a déposé une poursuite de 700 millions de dollars contre Trinity Development, son fondateur John Ruddy et Graham Bird Associates. Cette poursuite a pour but d'obtenir des dommages et intérêts découlant de l'échec du partenariat .

Cette semaine, Trinity Development et M. Ruddy ont répliqué, en déposant leur propre contre-poursuite d'un milliard de dollars. Dans sa déclaration de défense, Trinity allègue que le véritable objectif de M. Melnyk est de forcer le développeur ou la Ville d’Ottawa à payer pour le nouvel aréna évalué à 500 millions de dollars.

Le C. A. de la CCN fera le point en janvier

Dans un court communiqué publié mercredi après-midi, la CCN a indiqué que Trinity Development et Capital Sports Management l'avaient informée le 8 novembre de l'existence de problèmes internes non réglés au sein de leur partenariat .

Malgré l'abandon de l'entente avec RendezVous LeBreton, la CCN a réitéré son engagement à réaménager les plaines LeBreton selon les plus hautes normes de design, d’accessibilité, de durabilité et de connectivité .

L'avenir des plaintes LeBreton sera à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration de la CCN, prévue à la fin du mois de janvier 2019.