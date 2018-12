Le Centre d’action bénévole de Port-Cartier festoie avec les aînés

Pour Laurencia Bond, directrice du CAB de Port-Cartier, cette journée est l’occasion de servir une quarantaine de repas aux personnes qui font partie du centre de jour. C’est aussi l’occasion, pour les employés et les bénévoles, de marquer une pause et un répit.

Madeleine Jean et Jacqueline Hudon participent à cette journée avec plaisir. Photo : Radio-Canada

Pour Madeleine Jean et Jacqueline Hudon, cette fête annuelle est toujours une belle journée. Elles y participent depuis plusieurs années.

Brigitte St-Onge accompagne son père à cet événement annuel. Ce dernier profite de la popote roulante durant toute l’année. Madame St-Onge considère que ce rassemblement est un moment important de l’année.

On vient ici parce que mon père préfère la nourriture du centre à la mienne!

En cette journée de fête, Marc Servant, président du CAB de Port-Cartier, souligne que l'organisme aimerait avoir encore plus de moyens pour aider les gens dans le besoin.

Entre temps, on fait preuve de créativité et on s’organise.

Marc Servant, président du CAB de Port-Cartier