Une ligue de hockey du Manitoba accusée d’écarter des équipes autochtones

Leur plainte vise la nouvelle ligue Capital Region, ses cinq équipes, mais aussi l’Association de hockey amateur du Manitoba et Hockey Manitoba.

Les plaignants sont la Première Nation de Peguis, la Nation Cri de Norway House, la Nation Cri d'Opaskwayak, la Nation Cri de River Fisher et la Première Nation de Cross Lake.

Le groupe allègue que la nouvelle ligue junior de hockey Capital Region a utilisé des informations confidentielles de Keystone à son avantage lors de sa création.

Ces dernières auraient notamment permis de débaucher plusieurs joueurs au profit de la nouvelle ligue.

Aucune de ces allégations n'a été prouvée en cour.

Formée en mai

La ligue Capital Region a été formée en mai. Cinq équipes de la ligue Keystone se sont alors retirées en ne laissant derrière elles que les équipes des communautés des Premières Nations.

Les équipes de la nouvelle ligue Capital Region sont ainsi les Arborg Ice Dawgs, les Lundar Falcons, les Selkirk Fishermen, les Saint Malo Warriors et les North Winnipeg Satellites. Toutes faisaient préalablement partie de la ligue Keystone.

Les équipes autochtones laissées sur le banc

Cette séparation donne l'impression aux équipes restantes de Keystone qu'il s'agit d'une forme d’ostracisation.

C’est une des raisons pour laquelle nous avons rempli une injonction en cour, pour réunir à nouveau notre ligue. Glenn Hudson, chef de la Première Nation de Peguis

Mike Spence, l’entraîneur des Peguis Juniors affirme que cela entraîne une baisse de motivation et d’intérêt chez ses joueurs : « On dirait que tous les enfants de la région ont perdu tout intérêt. Ce n’est plus pareil. On a toujours de joueurs, mais on a de la difficulté à les sortir, à les garder motivés ».

En octobre, alors que la saison commençait, l’une des cinq équipes restantes de Keystone, les Fisher River Hawks, a annoncé son retrait de la ligue pour un an, réduisant davantage le nombre d’équipes en lice.

Ces dernières années, les séries éliminatoires de la ligue Keystone avaient pourtant réuni près de 1500 partisans.

Un choix vu comme stratégique

L’équipe des Peguis Junior s’était hissée en champion de la ligue ces trois dernières années.

« On avait prévu de défendre notre titre pour une quatrième saison, explique Glenn Hudson. Je pense que c’est quelque chose qui déplaisait à certaines équipes du sud de la province. »

Pour le chef de la Première Nation de Peguis, l’argument de la nouvelle ligue de réduire le temps de trajet des équipes ne tient pas. « Si c’est leur souci, pourquoi voyager de Arborg à Saint-Malo, qui représente une heure et demie [de trajet]? Arbor est à une demi-heure de Peguis, et Lundar à seulement 40 minutes », argumente-t-il.

Les équipes des Premières Nations veulent stopper la saison de la ligue de hockey junior Capital Region et demandent des dommages et intérêts pour violation de contrat des joueurs.

Le juge remettra sa décision vendredi.