Un nouveau branchement électrique suscite de grands espoirs chez les Premières Nations

La Première Nation de Pikangikum inaugure son tout nouveau réseau électrique grâce à la ligne de transmission de Wataynikaneyap Power, qui s’étendra sur 1800 km lorsqu’elle sera complétée d’ici 2023.



Le projet a été rendu possible après l’octroi d’une subvention de 1,6 milliard de dollars du gouvernement fédéral.

Des retombées attendues

Les retombées de cet investissement pourraient être importantes, tant dans le domaine de la santé que pour le développement économique des communautés seulement accessibles en avion ou par les routes de glace.



Charlie Angus, député néo-démocrate de Timmins-Baie James, connaît bien les défis de ces communautés reculées parfois oubliées.

La communauté de Pikangikum est située à 500 km au nord-ouest de Thunder Bay.

Le député fédéral de Timmins–Baie James, Charlie Angus, souligne les effets positifs du raccordement électrique. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

C’est très isolé, il y a beaucoup de pauvreté. Je pense que ce plan va aider le développement dans la communauté et améliorer la situation de Pikangikum. Charlie Angus, député fédéral de Timmins–Baie James

Un approvisionnement fiable

Plusieurs tragédies ont frappé les habitants de Pikangikum dans les dernières années, notamment des vagues de suicides et des incendies.

On ne peut pas continuer si on n’a pas une source fiable d’énergie , reconnaît la ministre des Services aux Autochtones Jane Philipott en soulignant que ce projet représente le plus grand projet avec les Autochtones dans l’histoire de la province.

La ministre des Services aux Autochtones Jane Philpott. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le projet s’accompagne d’un programme de formation afin de préparer les membres des Premières Nations à participer à la construction des 1800 km de lignes de transport électrique.

Maintenant on va créer beaucoup plus d’emplois dans ces communautés. Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones

Les génératrices au diesel utilisées jusqu’alors ne répondaient plus à la demande pour subvenir aux besoins énergétiques de la Première Nation.