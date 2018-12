Un Autochtone entreprend un recours collectif de 600 M$ contre la GRC

Joe David Nasogaluak affirme avoir été agressé par des policiers et avoir fait l’objet d’insultes racistes après avoir été arrêté à l’âge de 15 ans.

Il est le demandeur principal dans la poursuite, qui cherche à obtenir 500 millions de dollars de compensation et 100 millions de dollars en dommages punitifs, pour le compte d’Autochtones habitant le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

La demande allègue de la « négligence systémique » ainsi que la « violation d’obligations fiduciaires et des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés », selon un communiqué des bureaux d’avocats Cooper Regel, d’Edmonton et Koskie Minsky LLP, de Toronto.

Cette dernière firme fait partie de celles impliquées dans l’entente de règlement de 875 millions de dollars obtenus par les victimes de la rafle des années 60.

Les demandeurs qui se sont joints à la poursuite ne sont pas encore connus.

La GRC n’a pas encore commenté l'affaire.