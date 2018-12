Val-d'Or songe à interdire aux citoyens de filmer les séances du conseil municipal

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, explique que ces nouvelles règles « sont inspirées » de « ce qui se fait dans d'autres municipalités ». M. Corbeil précise toutefois que le règlement pourrait être modifié en fonction des commentaires reçus, avant son adoption finale en janvier 2019.

Du côté du service du greffe, on précise que l'intention derrière cette modification est de protéger le droit à l'image des citoyens présents dans la salle et non les membres du conseil. Par ailleurs, TVC9 rediffuse les séances du conseil.

Extrait du projet de règlement : « Il est interdit à toute personne autre qu'un représentant des médias d'utiliser un appareil d'enregistrement mécanique ou électronique de la voix ou tout appareil photographique, caméra vidéo (…) »

Le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), Stéphane Giroux, invite les élus à ne pas aller de l'avant avec une telle modification, puisque les séances du conseil sont publiques.

La FPJQ a toujours considéré que c'est un droit qui appartient à tous et non seulement aux journalistes. Stéphane Giroux, président de la FPJQ

Seulement pour les membres de la FPJQ

Le projet de règlement stipule que seuls les journalistes qui détiennent une carte délivrée par la FPJQ seront autorisés à filmer. Pour Stéphane Giroux, il s'agit d'une demande inappropriée, puisqu'il existe plusieurs associations de journalistes. On pense que la Ville doit accepter tous les journalistes et avoir une interprétation la plus large possible de sa définition de journaliste , explique M. Giroux.

Extrait du projet de règlement : « Est un représentant des médias, la personne qui détient une carte de presse délivrée par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. »

La FPJQ n'est pas un ordre professionnel et les journalistes n'ont pas l'obligation d'en être membre. Le métier de journaliste ne requiert pas (obligatoirement) de carte de presse au Canada , rappelle M. Giroux, tout en précisant qu'aucune autre ville, à sa connaissance, ne possède un tel règlement.

Aucun débat dans la période de questions

Le projet de règlement spécifie que la période de questions ne doit donner lieu à aucun débat . Tout en précisant que le conseil municipal souhaite recueillir les commentaires des citoyens, Pierre Corbeil explique qu'on est en réunion pour adopter un certain nombre de règlements, de résolutions, et pas dans un exercice ou un débat contradictoire entre la salle et le conseil .

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Il rappelle toutefois que les élus font preuve d'une certaine latitude. Les règles sont là pour nous donner des balises , mentionne-t-il.

La professeure en science politique à l'Université du Québec à Montréal, Caroline Patsias, estime que cette clause représente le décalage entre le désir des citoyens et la fonction traditionnelle (historique) des conseils municipaux .

Les citoyens reconnaissent la légitimité de la démocratie représentative, mais ils ne s'en contentent plus. Ils veulent une extension de l'exercice démocratique, au-delà de la représentation et du vote. Ils veulent participer et décider au-delà du momentum de l'élection. Caroline Patsias

Dans le cadre de ses travaux de recherche, Mme Pastias a constaté que les élus considèrent encore souvent la période de questions comme un simple exercice de reddition de compte où il n'y a pas de débat . Or, on constate que de plus en plus de citoyens veulent argumenter avec leurs élus quand ils ne sont pas d'accord , affirme-t-elle.

Le veston et la cravate ne seront plus obligatoires

Le projet de règlement modifierait plusieurs autres articles du précédent règlement, qui n'avait pas été mis à jour depuis 2002. Ainsi, le port du veston et de la cravate ne serait plus obligatoire et les documents utiles à la prise de décision seraient disponibles en ligne, plutôt qu'en version papier. Les séances du conseil débuteront d'ailleurs dorénavant à 19 h 30 au lieu de 20 h.