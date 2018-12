Le budget de la Ville de Québec adopté sans l’appui de l’opposition officielle 

« Le maire aurait dû leur lancer un message clair et leur donner un répit », a affirmé Jean-François Gosselin lors de la séance extraordinaire du conseil municipal pour l’adoption du budget.

Le chef de l’opposition reste persuadé que les commerçants de la Ville de Québec ont été « malmenés » dans les dernières années, qu’ils ont payé trop de taxes et qu’il aurait été temps de leur accorder une pause.

Le maire de Québec croit au contraire que les commerçants sont satisfaits des nouvelles mesures incluses dans le budget.

L'avis d'imposition peut dorénavant être payé en quatre versements. Le taux d’imposition est maintenant calculé sur l’inflation réelle et non plus projetée.

« Les commerçants aiment la prévisibilité », affirme le maire Labeaume.

Ces mesures ont suffisamment convaincu Démocratie Québec et les deux conseillers indépendants de voter en faveur du budget.

Moins d’appuis pour le PTI

L’administration Labeaume a présenté le programme triennal d’immobilisation (PTI) le plus imposant des dix dernières années. La Ville compte investir 1 milliard 900 millions de dollars dans les trois prochaines années.

Québec 21, Démocratie Québec et le conseiller indépendant Raymond Dion ont voté contre son adoption.

Ce qui dérange l’opposition, c’est entre autres les « choix politiques » de l’administration Labeaume. Certains projets, prévus l’an dernier, ont disparu.

Elle s’inquiète de la réorganisation municipale qui prendra forme l’an prochain. « Centraliser pour mieux régner », a dit le chef de l’opposition pour dénoncer cette idée de regrouper certains services.

Ça veut dire que moins de décisions seront prises dans les arrondissements. Ça signifie aussi que les élus municipaux n’auront plus leur mot à dire sur les budgets et sur les projets de leurs districts, parce que tout est rapatrié en haut. Jean-François Gosselin, chef de l'opposition officielle, Québec 21

L’opposition s’inquiète aussi de dépassements de coûts. L’étude du PTI a permis d’apprendre que le Grand Marché va coûter 3 millions de dollars de plus que prévu.

Le projet d’anneau de glace couvert va aussi entraîner une dépense supplémentaire de 7,5 millions de dollars pour l’acquisition de deux surfaceuses, entre autres.

« Le projet n’est plus de 68,5 millions de dollars, mais de 75 millions de dollars », a dit Jean-François Gosselin.

Ils ont plaidé dans les dernières semaines pour que la Ville change ses façons de faire et permette des rencontres prébudgétaires pour que tous les élus puissent se pencher sur les projets à retenir pour les prochaines années. Une idée qui n’a pas été retenue.

Adoption du budget de l’agglomération

À la suite du conseil municipal, il y a eu deux séances du conseil d’agglomération pour adopter le budget 2019.

Adoption du budget de l'agglomération de Québec en l'absence du maire de L'Ancienne-Lorette. Photo : Radio-Canada

Il s’agit du budget des trois villes de l’agglomération. Fidèle à son habitude, le maire de L’Ancienne-Lorette ne s’est pas présenté aux séances. En fait, Émile Loranger n'a pas mis les pieds au conseil d'agglomération depuis le 22 novembre 2017.

Le budget a tout de même été adopté.