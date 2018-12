Pompiers, policiers et ambulanciers réunis pour la collecte de sang Guns and Hoses 2018

Pour la première année en 20 ans, les ambulanciers du sud-est du Nouveau-Brunswick se joignent à la collecte de sang Guns and Hoses, traditionnellement tenue par les pompiers et les policiers de Moncton. Pendant le temps des Fêtes, les besoins sont particulièrement importants, notamment parce que plus de gens se blessent lors d'accidents de la route.

Mercredi après-midi, la clinique de dons de sang du boulevard Mapleton, à Moncton, est tranquille. Un animateur de radio anglophone, présent pour la collecte de sang, rappelle à ses auditeurs que c'est un bon moment pour venir sauver une vie. Il n'y a presque pas d'attente et ça ne prend que quelques minutes.

Vers 13 h 30, la clinique en était à une cinquantaine de dons recueillis sur un objectif d'une centaine. Pour la période des Fêtes, c'est une autre histoire. On espère recevoir 1500 dons de sang. C'est toujours important d'avoir du sang, mais pendant les vacances de Noël, les donneurs qui viennent [normalement] supporter la collecte sont peut-être occupés avec leurs activités familiales, donc ne sont peut-être pas en mesure de venir donner du sang, explique Jacqueline Alain, responsable du Nouveau-Brunswick pour la Société canadienne du sang. C'est pour ça qu'il faut encourager la population à venir en ce moment.

Jacqueline Alain, responsable secteur au Nouveau-Brunswick pour la Société canadienne du sang Photo : Radio-Canada / Mathieu Massé

Elle rappelle qu'il faut avoir 17 ans ou plus pour donner du sang.

Les ambulanciers se joignent à la fête

Les ambulanciers, à l'invitation des pompiers et policiers, se sont joints à la collecte cette année.

C'est souvent les premiers à se rendre sur les lieux des accidents. Ils sont très au courant pourquoi c'est important qu'il y ait du sang disponible Jacqueline Alain, responsable au Nouveau-Brunswick pour la Société canadienne du sang

Pour la caporale Lynn Saulnier, du détachement Codiac de la Gendarmerie Royale du Canada ( GRCGendarmerie Royale du Canada ), l'affaire est plus personnelle. Un de ses anciens frères d'armes a succombé à une leucémie. Pendant ses traitements, il avait besoin de beaucoup de transfusions. Pour moi, de venir prendre une demi-heure de mon temps ici, c'est vraiment spécial , explique-t-elle.

Lynn Saulnier rappelle aussi que, durant le temps des Fêtes, il y a davantage d'automobiles sur les routes parce que les gens rendent visite à leur famille éloignée. En général, les gens vont faire le trajet entre le travail et la maison, entre Shediac et Moncton par exemple, mais là on va voir beaucoup plus de monde faire des trajets comme Edmundston-Moncton , résume-t-elle.

La prudence est donc de mise et peut-être, si le temps le permet, un petit don pendant les vacances des Fêtes.

Jacqueline Alain rappelle que les gens qui se présentent à la clinique pour donner du sang devraient avoir bien mangé, être bien hydratés et avoir une carte d'identité avec eux.

S'il l'événement Guns and Hoses est une compétition amicale entre les différentes factions de réponse d'urgence, tous s'entendent que de savoir qui aura amassé le plus de sang n'a pas vraiment d'importance. Les seuls gagnants seront ceux dont la vie aura été sauvée grâce à ces dons.