Flip Fabrique à ExpoCité : un « mauvais choix », selon Démocratie Québec

À l’instar de plusieurs commerçants et citoyens du Vieux-Port, l’élu de Démocratie Québec croit que le spectacle doit continuer d’être présenté à l’Agora.

Il craint que Flip Fabrique n’obtienne pas le même succès en transportant ses pénates à la place Jean-Béliveau, devant le Centre Vidéotron.

« Pourquoi ne pas avoir essayé autre chose, différentes formules, différents types d'animations? Ce n'est pas naturel d'aller à ExpoCité […] Je trouve que c'est un mauvais choix », dénonce Jean Rousseau.

On enlève quelque chose qui fonctionne bien pour l'envoyer dans un autre site où le succès n'est pas assuré. Jean Rousseau, conseiller municipal du district de Cap-aux-Diamants

Québec 21 ouvert

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec, Jean-François Gosselin, croit que le déménagement du spectacle de Flip Fabrique mérite d’être analysé.

Puisque la troupe fait salle comble à chacune de ses représentations, qui attirent plus de 3000 spectateurs, de nombreux touristes et citoyens ont été refoulés à l’entrée du site, fait remarquer M. Gosselin.

« Il faut croire qu’ils sont victimes de leur succès. Donc, de regarder la possibilité de présenter le spectacle ailleurs, ça vaut la peine de l’analyser aussi », soutient le chef de Québec 21.

L’année dernière, je m’y suis rendu. J’ai vu que c’est un spectacle magnifique, mais j’ai aussi vu que plusieurs citoyens n’ont pas pu accéder au spectacle. Jean-François Gosselin, chef de Québec 21

Infrastructures « exceptionnelles »

De son côté, le maire Régis Labeaume rappelle qu’aucune décision n’a encore été prise concernant le déménagement du spectacle.

Il souligne toutefois les attraits que revêt selon lui le site d’ExpoCité, qui accueillera à compter du printemps prochain le nouveau marché public.

« Il faut que les gens qui vont gérer le marché animent le marché. Alors, ça sera leur tâche. Pour le reste, on a des infrastructures pour lesquelles on a payé et qui sont exceptionnelles. Alors, un moment donné, il va falloir les utiliser », fait-il valoir.

