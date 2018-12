Les pompiers rappellent aux Vancouvérois qu'ils peuvent avoir un détecteur de fumée gratuitement en composant le 311.

En 2018, huit personnes sont mortes à la suite d’un incendie domestique dans la métropole britanno-colombienne.

La plupart des décès sont dus à l’inhalation de fumée, explique le porte-parole du Service des incendies de Vancouver, Jonathan Gormick, et 60 % surviennent pendant la nuit, bien souvent entre 22 heures et 4 heures. « Ce sont des morts qui se produisent parce qu’au début d’un incendie, il n’y a rien pour réveiller les occupants de la maison et leur donner une chance de se sauver », affirme-t-il.

Ce sont des hommes, des femmes et des enfants dont la mort aurait pu être évitée. Jonathan Gormick, porte-parole du Service des incendies de Vancouver

Le Service des incendies de Vancouver souligne qu’il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un détecteur de fumée n’avertit pas les gens du danger. « Ça inclut l’absence d’alarme, les détecteurs défectueux ou ceux dont les batteries ont été retirées », précise Jonathan Gormick.

« Réveille-toi Vancouver »

Pour sensibiliser la population, le Service des incendies de la ville lance la campagne « Réveille-toi Vancouver » (Wake Up Vancouver). Dans une série de vidéos diffusées à partir de mercredi, de nombreuses personnalités, dont certaines sont bien connues des Vancouvérois, rappellent que les détecteurs de fumée sont obligatoires.

Les pompiers soutiennent que les feux de cuisine et la cigarette sont les deux plus importantes causes d’incendies résidentiels.