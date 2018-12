Climat : des célébrités soutiennent le dépôt d'une plainte contre la France

Plusieurs vedettes françaises, dont les actrices Marion Cotillard et Juliette Binoche, se sont ralliées à une campagne dénonçant l'inaction de la France dans la lutte contre les changements climatiques.

La pétition « L’affaire du siècle » invite les citoyens à soutenir l’initiative de quatre organisations non gouvernementales (ONG) françaises : Greenpeace France, Oxfam France, Notre affaire à tous et la Fondation pour la Nature et l’Homme, créée par l’ancien ministre de l’Écologie Nicolas Hulot.

Ces ONG environnementales « ont décidé, au nom de l’intérêt général, d’attaquer l’État français en justice pour qu’il respecte ses engagements climatiques et protège nos vies, nos territoires et nos droits ».

Mercredi après-midi, moins de 24 heures après sa mise en ligne, la pétition avait déjà recueilli près d'un million de signatures.

La pétition s’accompagne d’une vidéo à laquelle ont participé les actrices Marion Cotillard et Juliette Binoche, Cyril Dion – qui a réalisé avec Mélanie Laurent le film documentaire à succès Demain – Sam et Frah du groupe de musique Shaka Ponk, le rappeur Abd al Malik, l’humoriste Elie Semoun et les youtubeurs Mcfly & Carlito.

« Nous aussi on peut gagner et forcer l’État français à réduire ses émissions drastiquement », dit Marion Cotillard dans cette vidéo.