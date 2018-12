Le message de Noël de Scott Moe étrange et antisyndicaliste selon des travailleurs

Des représentants des travailleurs en Saskatchewan dénoncent le message de Noël du premier ministre Scott Moe qu'ils estiment irrespectueux, étrange et antisyndicaliste.

Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, le premier ministre raconte une partie du récit de la Nativité.

« Il y a environ 2000 ans, un groupe de personnes travaillait de nuit, quelque part à la campagne. C'était probablement le même groupe de personnes qui travaillait le quart de jour. Il n'y avait pas de limite aux heures qu'ils mettaient. Et il n'y avait pas non plus de salaire pour les heures supplémentaires », raconte-t-il.

Scott Moe poursuit en disant que ces personnes étaient des bergers, au bas de l’échelle sociale et que ce sont eux qui ont entendu, en premier, le message de Noël

« Cela fait partie de l'histoire de Noël qui nous montre, année après année, que tout le monde mérite d'entendre un message d'amour, quel que soit son rang dans la vie », ajoute-t-il.

Selon l’ancien président de la Fédération des travailleurs de la Saskatchewan, ce message démontre un profond parti pris anti-ouvrier.

« C’est irrespectueux envers le travail que [ces travailleurs] font. Ça peut être interprété comme étant un message qui dénigre leur contribution à la société et une dévalorisation de leur travail », explique Larry Hubich.

Il estime que le premier ministre se fait moralisateur en disant aux travailleurs de la province comment ils devraient agir ou se sentir.

« Vous devriez être prêts à faire ces travaux, à travailler des quarts consécutifs, à ne pas vous faire payer des heures supplémentaires lorsque vous avez trop d'heures, vous sentir chanceux d’avoir des avantages ou être satisfaits de ne pas en avoir », dénonce Larry Hubich.

L’actuelle présidente de la Fédération des travailleurs de la Saskatchewan a qualifié le message de confus.

« Je ne sais pas si [le message] était anti-travailleurs et antisyndicats, mais je pense que cela aurait été bien qu’il reconnaisse certains des travailleurs et le travail remarquable qu'ils ont accompli dans notre province », a dit Lori Johb.

La présidente de la Fédération des travailleurs de la Saskatchewan, Lori Johb Photo : Radio-Canada

Elle souligne que 600 travailleurs de la Co-op de Saskatoon sont présentement en grève.

« Ils n’ont pas de chèque de paie, ils sont sur la ligne de piquetage pendant la période des Fêtes. Beaucoup d’entre eux sont jeunes, des familles avec des enfants, je pense que c’est une situation dévastatrice », ajoute-t-elle.

Elle estime que le premier ministre aurait pu reconnaître ces travailleurs en grève et leur offrir un peu de soutien dans son message de Noël.

Ça ne semblait pas être un message très édifiant et positif. Lori Johb

Face aux commentaires des représentants de travailleurs, le bureau du premier ministre a répondu par courriel mercredi que « le gouvernement de la Saskatchewan est fier que les travailleurs de notre province bénéficient des meilleures conditions de travail et des meilleures protections au monde, un contraste frappant avec les conditions de vie de ces bergers qui jouent un rôle essentiel dans l'histoire de Noël ».

« Le message de Noël du premier ministre est un message d’amour, de chaleur et de joie pour tous les habitants de la Saskatchewan », explique l’attaché de presse du premier ministre.

Il ajoute que le gouvernement espère entretenir une relation de travail fructueuse en 2019 avec la Fédération.

Le président du Syndicat de la Fonction publique de la Saskatchewan estime quant à lui que le message du premier ministre est étrange, mais n’est pas prêt à le qualifier d’antisyndicaliste. « Je l’ai pris comme un message de bonne volonté », a dit Bob Bymoen.