Le deuxième budget de l’administration Néron fait réagir

La présidente de l'Association des contribuables de Saguenay, Mélanie Boucher, réagit négativement au second budget de l'administration Néron.

Les propriétaires d'une résidence moyenne feront face à une augmentation de taxes de 3,9 % en 2019. Il s’agit de la hausse la plus élevée des huit villes de 100 000 habitants et plus du Québec.

Mélanie Boucher est déçue du budget. Photo : Radio-Canada

Mélanie Boucher précise qu'il s'agit d'une deuxième hausse de taxes majeure en deux ans pour les citoyens.

C’est un budget qui est décevant pour le contribuable. On parle d’une augmentation de près de 8 % sur deux ans, alors ça commence à faire des sous pour les ménages qui sont à moyen et faible revenu. Même ceux qui en ont un peu plus, ça ne veut pas dire qu’ils ont une capacité de payer plus grande. C’est un budget qui manque d’audace. Si on veut rectifier le tir, il va falloir prendre des décisions beaucoup plus audacieuses que monter les taxes , croit Mélanie Boucher.

Les contribuables sont divisés par rapport à cette nouvelle hausse de taxes que certains estiment beaucoup trop élevée.

Je trouve qu’ils auraient pu couper ça à moitié et qu’ils en rajoutent l’an prochain, mais il y a des investissements et apparemment l’ancien budget de Jean Tremblay a endetté la Ville, donc il faut payer nos dettes , souligne un résident.

D'autres pensent que ces taxes permettront de développer la Ville davantage et de réaliser plusieurs projets.

Ça arrive. Quand ils veulent faire des choses, il faut qu’ils augmentent le compte de taxes, pas le choix. Une citoyenne

Le budget a été présenté mercredi midi. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

L’ancien maire de Saguenay réagit

Jean Tremblay n'a pas apprécié d'avoir été identifié comme le responsable de l'endettement de Saguenay par la mairesse Josée Néron lors du dépôt de son budget.

Il affirme que l'endettement par citoyen est encore le moins élevé des villes comparables du Québec et que l'augmentation de 3,9 % du compte de taxes est injustifiée.

Il se défend d'avoir fait gonfler la dette de Saguenay plus que les autres villes.

Le gouvernement a exigé qu’on fasse de nouvelles casernes de pompiers, une centrale de police, des affaires pour l’environnement, toutes les grandes villes ont passé comme par là. La preuve, c’est qu’on est moins endetté que la moyenne des grandes villes du Québec. On a chargé moins cher de taxes et on est moins endetté et on a construit des centrales hydroélectriques qui vont nous donner 245 millions de dollars sur une période de 40 ans, net dans nos poches , relate l’ex-maire.

Jean Tremblay affirme que Josée Néron a plié devant les fonctionnaires en ne recourant pas à la sous-traitance.