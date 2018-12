Avertissement de pluie verglaçante sur la majorité du Québec vendredi

Selon Environnement Canada, une dépression en provenance du golfe du Mexique remontera vers le Québec et arrivera dans la nuit de jeudi à vendredi sur le sud-ouest de la province pour ensuite progresser vers le centre et l'est vendredi.

Le système provoquera des conditions propices à un épisode important et prolongé de pluie verglaçante. Celle-ci se transformera ensuite en pluie parfois forte qui pourrait provoquer des accumulations d’eau importantes.

Dans l’Est-du-Québec, les secteurs d’Escoumins–Forestville, de Baie-Comeau, de Sept-Îles–Port-Cartier, de la Minganie, de Montmagny–L’Islet, de Kamouraska–Rivière-du-Loup–Trois-Pistoles, de Rimouski–Mont-joli, d’Amqui–Vallée de la Matapédia, du Parc de la Gaspésie–Murchdochville, du Parc national de Forillon–Gaspé–Percé, de New Carlisle–Chandler et de Restigouche–Bonaventure sont visés par l’avertissement.

Les régions au nord du fleuve Saint-Laurent seront les plus affectées par les précipitations.